La notizia dell’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo, morto a Roma all’età di 84 anni, ha lasciato tutti increduli. L’addio di uno dei pilastri della storia della televisione e del giornalismo, una figura rassicurante che per decenni nelle case degli italiani, ha sconvolto il mondo dello spettacolo e della cultura e una valanga di messaggi di cordoglio e ricordo per Maurizio Costanzo hanno invaso i social network.

Amici, colleghi, conoscenti e ammiratori sono corsi su Twitter o Instagram per ricordare Maurizio Costanzo come professionista e come essere umano, raccontando aneddoti e dedicando un pensiero alla famiglia di Maurizio, la moglie Maria De Filippi il figlio Gabriele.

Maurizio Costanzo, il ricordo sui social di amici e colleghi

Da Laura Pausini a Gianni Morandi, passando per Vladimir Luxuria, Mara Venier, Simona Ventura. In tantissimi hanno voluto dedicare qualche parola in ricordo di Maurizio Costanzo sui social network. Ecco alcuni dei ricordi più sentiti e commoventi:

“La morte mi fa curiosità.

L' unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti.

Vorrei essere ricordato come uno che ha sempre cercato di fare e che ha provato soprattutto a vivere"

Maurizio Costanzo Riposa in Pace Grande Maurizio 💙 pic.twitter.com/07WsAHSjIc — Laura Pausini (@LauraPausini) February 24, 2023

Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico,di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada per raggiungerla. Di lui mi restano tanti ricordi e una grande lezione:non prendersi mai sul serio, ma fare sempre le cose sul serio. Ciao Maurizio. #Costanzo pic.twitter.com/9SrKoWLgnQ — Myrta Merlino (@myrtamerlino) February 24, 2023

È un grande dolore.

Ci conoscevamo da sempre,

gli volevo bene.

Ciao, Maurizio#mauriziocostanzo #rip pic.twitter.com/iM9ksf2FxU — Gianni Morandi (@morandi_g) February 24, 2023

Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. pic.twitter.com/s3WIkqDEEi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 24, 2023

Un Giornalista, un Uomo, un Rivoluzionario Sociale ma sopratutto un grande Sognatore!

Così voglio ricordarti io, caro Maurizio

Ora il mio pensiero va a Maria e ai tuoi figli, vi stringo in un abbraccio

Buon viaggio, Gian#ciaomaurizio #mauriziocostanzo #mariadefilippi pic.twitter.com/f3NxUfkCGl — Gianluca Grignani (@grignanipage) February 24, 2023

“Ti devo molto: mi hai fatta conoscere al grande pubblico, ci hai sempre difese, hai dimostrato il coraggio delle tue idee… non calerà mai il sipario sulla tua memoria. Era il 1998, ero agli inizi e tu sin da tempi non sospetti mi hai sostenuta: parlasti della mia storia e mi facesti riappacificare con mia madre sul palco del Maurizio Costanzo Show. La mia gratitudine sarà eterna”: ha scritto Vladimir Luxuria su Twitter.

Era il 1998, ero agli inizi e tu sin da tempi non sospetti mi hai sostenuta: parlasti della mia storia e mi facesti riappacificare con mia madre sul palco del #MaurizioCostanzoShow la mia gratitudine sarà eterna #rip #mauriziocostanzo pic.twitter.com/dylgcebSxJ — vladimir luxuria (@vladiluxuria) February 24, 2023

Ti devo molto: mi hai fatta conoscere al grande pubblico, ci hai sempre difese, hai dimostrato il coraggio delle tue idee… non calerà mai il sipario sulla tua memoria #rip #mauriziocostanzo #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/RSXPerzDab — vladimir luxuria (@vladiluxuria) February 24, 2023

Se n’è andato un amico, #mauriziocostanzo giornalista,scrittore, sceneggiatore, grande ispiratore di una tv piu intima, a volte spudorata, sarcastica, ha scoperto grandi talenti tra cui Ricky Memphis che grazie al Costanzo show divenne protagonista di Ultrà,La Scorta RIP pic.twitter.com/pdMlxRVSvC — ricky tognazzi (@TognazziR) February 24, 2023

Ricorderò per sempre quello che hai fatto per me.

Ciao Maurizio, mi mancherai.

🙏🏻#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/Fw2R64ihXK — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) February 24, 2023

Un altro gigante che se ne va. R.I.P #mauriziocostanzo 🖤 — Ermal Meta (@MetaErmal) February 24, 2023

Quanti bei ricordi … Ti voglio bene Maurizio 💔 #mauriziocostanzo pic.twitter.com/CjmXQOYJxG — Patty Pravo (@pattypravo) February 24, 2023

Ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei,la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia,questo paese perde TANTISSIMO💔. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita 🌹buon viaggio #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/CN6RU1OcTz — Simona Ventura (@Simo_Ventura) February 24, 2023

Ciao Mauri 💔 — Emma Marrone (@MarroneEmma) February 24, 2023

“Maurizio ha raccontato questo questo Paese con la competenza, l’intelligenza, il coraggio e l’ironia che solo i grandi hanno. Ciao Maurizio, ci mancherai tanto”: questo il ricordo di Alberto Angela.

Maurizio ha raccontato questo questo Paese con la competenza, l'intelligenza, il coraggio e l'ironia che solo i grandi hanno.

Ciao Maurizio, ci mancherai tanto. — Alberto Angela (@albertoangela) February 24, 2023

Anche la politica non è rimasta indifferente davanti alla scomparsa di Maurizio Costanzo. “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”: è il messaggio affidato ai social dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni:

Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio. pic.twitter.com/py5BL8nEcU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 24, 2023