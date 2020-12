L’ultima variazione di palinsesto dell’anno (salvo ulteriori sorprese in extremis) in casa Mediaset riguarda Mattino Cinque. È di pochi minuti fa, infatti, la notizia che contenitore di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi tornerà in onda, a sorpresa, già domani, 1 gennaio 2021.

Stando a quanto comunicato dal Biscione, si tratterà di un lungo speciale di Capodanno, in onda dalle ore 8.40 alle 13.00, al cui interno ci sarà spazio anche per la trasmissione in diretta della Santa Messa, prevista per le ore 10.00.

Mattino Cinque, dunque, inizia il 2021 con qualche giorno di anticipo, come a voler sottolineare gli ottimi risultati raggiunti in termini di ascolti nell’anno che ci stiamo mettendo alle spalle. Nel 2020, infatti, il contenitore mattutino di Canale 5 ha spesso battuto Unomattina di Rai1, toccando anche picchi del 18% di share. Il suo ritorno in onda nella collocazione oraria tradizionale (dalle 8.40 alle 11.00) era già fissato per lunedì 4 gennaio, allorquando, dopo la pausa per le feste natalizie, riprenderà la programmazione tradizionale della rete ammiraglia di Mediaset. Una eccezione sarà in realtà rappresentata proprio da Mattino Cinque, la cui puntata del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si allungherà per coprire (come domani) il palinsesto fino alle ore 13.00

Per la cronaca, domani lo speciale di Capodanno di Mattino Cinque prenderà il posto del film Un magico Natale e dei documentari Wild America Latina – L’Isola delle scimmie scoiattolo e Magnifica Italia – Puglia: il Salento.

In merito ai contenuti che verranno inserite nelle quasi 4 ore di diretta, al momento, non si conoscono dettagli, ma è probabile che l’impianto del programma non venga stravolto (quindi sì, immaginiamo si parlerà anche del Grande Fratello Vip, che, non a caso, stasera accompagnerà il pubblico di Canale 5 nel nuovo anno).