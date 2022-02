Da spin-off festivo a titolo sempreverde per accompagnare Mattino Cinque durante la sua messa in onda dallo studio 15 di Cologno Monzese. La sorte di Mattino Cinque News in poche settimane è cambiata ed ora il titolo, nato per sottolineare l’eccezionalità dell’estensione al periodo festivo del programma mattutino di Canale 5, rappresenta la denominazione con la quale la trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi continua ad andare in onda tutte le mattine.

Con il ritorno alla conduzione di Federica Panicucci già più di un mese fa in molti si sarebbero aspettati non solo il rientro nel tradizionale studio, ma anche il ripristino del normale titolo del programma. Quanto non avvenuto lo scorso 10 gennaio sembrava destinato però ad avverarsi a partire dallo scorso 7 febbraio, data con la quale da comunicato stampa Mediaset si intendeva concluso il periodo di messa in onda festivo, allungato nel caso di Mattino Cinque eccezionalmente di un mese perché inizialmente il giorno previsto per il rientro di Federica Panicucci era fissato proprio per lunedì 7 febbraio.

Ora però che anche la data del 7 febbraio è passata sul calendario senza che nulla negli studi di Cologno Monzese sia accaduto, qualche perplessità inizia a sorgere circa la volontà effettiva di riportare il programma all’abituale titolo privato dell’aggiunta News, che nelle ultime settimane appare del tutto immotivata se non per il poco comune studio da cui il programma va in onda, ovvero lo studio 15, e per l’eccezionale fatto che il programma condotto da Panicucci e Vecchi continui ad essere trasmesso in simulcast su TgCom24.

Mattino Cinque, infatti, seppure sia diventato da più di due mesi Mattino Cinque News, è rimasto a livello di struttura e contenuti quello che il pubblico di Canale 5 conosceva già prima delle vacanze natalizie, unico vero periodo in cui sono stati fatti dei leggeri aggiustamenti data la conduzione in solitaria di Francesco Vecchi. Ora resta solo da capire se e quando i conduttori verranno liberati dallo studio 15: Natale è passato.