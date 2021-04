Anche quest’anno Mattino cinque allunga il suo periodo di messa in onda. TvBlog è in grado di anticiparvi che, esattamente come accadde l’anno scorso, il programma d’infotainment di Canale 5 prodotto da Videonews e condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci si allungherà arrivando sino alla fine di giugno 2021.

L’ultima puntata della quattordicesima edizione andrà in onda venerdì 25 giugno 2021, data che – salvo cambiamenti – dovrebbe essere in linea con la fine dell’edizione invernale di Unomattina, su Rai 1.