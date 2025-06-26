Mattino 5, scontro in diretta: Federica Panicucci e la risposta all’avvocato di Sempio

Lite in diretta a Mattino Cinque e stavolta il protagonista è stato il caso Garlasco. Federica Panicucci ha infatti avuto uno scontro con l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio. L’obiettivo? Capire cosa è successo al Santuario della Bozzola, frequentato per alcuni anni da Sempio.

Cosa è successo tra Panicucci e Lovati

Volano scintille nello studio del tv show mattutino. “Perché il suo assistito nega di essere andato al Santuario della Bozzola?“, chiede Panicucci all’avvocato Lovati. Quest’ultimo risponde affermando che tutti gli abitanti di Garlasco e Vigevano vanno al Santuario. “Anche l’avvocato Taccia dice che lui non c’è mai stato” – continua la conduttrice – “Il problema non è quante volte ci sia andato, ma perché lo nega“. Il legale ha così tentato di spiegare: “Una cosa è non andare alla messa del mercoledì, un’altra è dire di non sapere nemmeno dov’è. Non è credibile, tutti lo conoscono“. Panicucci ha però continuato: “E allora poteva dire ‘So dov’è, ci sono passato ogni tanto‘”.

Un confronto acceso, quello avvenuto tra i due, che finisce ad un certo punto sull’ordinanza del sindaco di Garlasco, la cui decisione è stata quella di chiudere il cortile del Santuario. L’avvocato Lovati ha infatti affermato che lui ha vietato l’ingresso ai giornalisti con un’ordinanza illegittima. “Sì ma non ha vietato ai giornalisti di lavorare, è diverso”, ha risposto Federica Panicucci. In studio è poi arrivata una dichiarazione dell’avvocata Taccia, che ha appunto fatto sapere che Andrea Sempio non starebbe frequentando la Chiesa ma non sarebbe un mangiapreti. “Al Santuario della Bozzola non c’è mai andato e non vedo nessi con il delitto di Chiara“, ha detto lei.

La Panicucci ha poi chiesto a Lovati cosa intendesse quando ha parlato della “Parte bianca e parte nera del Santuario”, e l’avvocato ha raccontato di conoscere la parte bianca, cioè quella visibile ai fedeli. “La parte scura sta negli atti processuali e nelle sentenze“, ha detto lui. I telespettatori hanno così mostrato di avere ancora dubbi su dove risieda la verità in tutta questa faccenda.