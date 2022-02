Mattino 5, è scontro tra Arianna David e Biagio d’Anelli: “Datti una regolata” (video)

Oggi, nel corso dell’ultima puntata di ‘Mattino 5’, c’è stato il tanto atteso confronto tra Arianna David e Biagio d’Anelli, uscito, poche ore fa, dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 6’, dopo aver riabbracciato Miriana Trevisan. L’ex gieffino ha smontato, una ad una, tutte le presunte bugie sulle sue storie passate. L’esperto di gossip, in queste settimane, ha sempre dichiarato di essere innamorato dell’ex stellina di ‘Non è la Rai’ e di volerla frequentare una volta terminata l’esperienza nel reality di Canale 5.

L’ex Miss Italia, però, stamattina, ha avuto un acceso confronto con Biagio:

Sei stato in televisione cavalcando storie che non sono mai esistite. Ma dove vuoi arrivare con Miriana? Dovevi entrare nella casa del Grande Fratello Vip e dovevi far valere quanto valevi. Perché tu vali tanto. Io ti conosco tanto. Hai fatto il ragazzino di sedici anni. So che non ti porta niente. Non sei innamorato. E’ inutile che continui. Chiami anche mio marito quando ti servono i favori. Sei un opportunista. Ti è venuto il delirio di onnipotenza da quando sei entrato al Grande Fratello. Stai trattando male tutti. Tutte le persone che ti vogliono bene, compresa me. Datti una regolata. Di Alex Belli ce ne è uno, non imitarlo. Miriana è presa, poverina. Quando uscirà, vedrà che Biagio sta giocando, trarrà le sue conclusioni.