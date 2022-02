Mattino 5, Arianna David asfalta Biagio d’Anelli: “E’ un grande attore. Mi dispiace per Miriana” (video)

Oggi, a ‘Mattino 5’, all’interno dello spazio gestito da Federica Panicucci, Arianna David ha commentato la storia d’amore tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. L’ex gieffino si è sottoposto a dei giorni di quarantena per riabbracciare la propria amata e restare un giorno in casa tra abbracci, baci e tenere promesse.

L’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’, amica di Biagio, non crede a questa relazione:

Questa storia è vera come i soldi del Monopoli. Chi conosce Biagio lo sa. Tu non puoi parlare e picchiare duro per un mese e mezzo su Miriana che non conosci. Già li mi è puzzata la cosa. Poi, casualmente, la prima persona con cui si è messo a letto, è Miriana. Scoppia questo amore quando io che sono sua amica. Lui era amico mio e non si è comportato bene. Lui è entrato e ha fatto tutta questa storia. Mi dispiace per Miriana è tutto finto da parte sua.