Mattino 4 viene cancellato?

Mattino 4 sarebbe dovuto essere il diamante grezzo del mattino di Rete 4. Forte degli ottimi risultati d’ascolto che il programma ‘madre’ Mattino cinque registra su Canale 5, il supplemento d’informazione condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti subisce l’arresto. E’ Dagospia a rivelare che è in ipotesi lo stop al programma. Il programma aveva una data fissata per il ritorno, quella del 7 gennaio, in realtà così non sarà.

E’ uno stop momentaneo o una cancellazione definitiva? TvBlog ha potuto verificare dalle sue fonti e vi confermiamo che sì, Mattino 4 non riprenderà.

Prodotta da Videonews, già dal suo lancio ha avuto ambizioni d’auditel interessanti, soprattutto nelle intenzioni di regalare un traino degno di essere chiamato tale all’edizione diurna del Tg4, in onda alle ore 12. Dopo una partenza sprint (l’esordio avvenne l’11 marzo 2024) ha attestato il suo share medio tra il 4 ed il 6%. Le notizie affrontate, dalla cronaca nera senza disdegnare la leggerezza, sembra non abbiano fatto breccia nel cuore del pubblico mattiniero già abituato ad un panorama d’infotainment piuttosto abbondante e spalmato su più canali. Panicucci e Poletti hanno potuto contare su parte degli aficionados a Mattino cinque, ma contro competitor come Storie Italiane, il mezzogiorno di Antonella Clerici, I Fatti vostri, Forum e L’Aria che tira su La7, l’impresa è stata particolarmente ardua.

Che ci fosse incertezza sul ritorno di Mattino 4 lo si può già notare dando un’occhiata all’ultimo appuntamento del 2024 del programma andato in onda lo scorso 20 dicembre. Sul finale della puntata gli unici appuntamenti evidenziati dai due conduttori sono stati gli ordinari Mattino cinque e 4 di sera.

La sicurezza è la mattinata soap di Rete 4, al via dalle 7 circa con Bitter Sweet, La promessa alle 7.45, Terra Amara alle 8.30 e a seguire Tempesta d’amore che ad ora sostituisce la presenza di Mattino 4 tra le 10.45 e le 11.50.