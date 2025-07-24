Matteo Salvini attacca Mediaset: cosa sta succedendo

Matteo Salvini ha inveito contro Mediaset e Piersilvio Berlusconi. Mentre il governo Meloni si è detto alle prese con le prossime Regionali e con il rebus candidati, il vicepremier ha invece deciso di non rinunciare a far sentire la propria voce e a tal proposito ha detto la sua sull’azienda del Biscione, che era prima nelle mani del compianto Silvio Berlusconi e che è invece ora capitanata dal figlio Piersilvio.

Cosa è successo tra Matteo Salvini e Piersilvio

L'”attacco” è avvenuto a Pontida, dove Salvini ha detto la sua su quello che sta accadendo nella rete Mediaset. “Mi dispiace umanamente” – ha esordito – “anche su Mediaset accendi ed è sempre tutto colpa della Lega, come su La7. Mi manca Silvio Berlusconi“. Delle parole, queste, che hanno risuonato subito e che sono state riportate sui quotidiani Repubblica e La Stampa. Del resto, la Lega e Matteo Salvini non hanno più un ruolo centrale nel palinsesto Mediaset, dato che – nei talk show di Rete 4 – sono stati spesso sostituiti da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

“Al di là di destra e sinistra, penso che oggi il nostro governo sia uno dei migliori d’Europa” – ha continuato – “Ripeto, non è questione di destra o di sinistra, ma di concretezza e consapevolezza. La nostra presidente del Consiglio si muove come è più opportuno per l’Italia“. Ha inoltre parlato di propaganda e della necessità di tenere calmi gli elettori, con degli interessi concreti per tutto il Paese. Il Vicepresidente Mediaset aveva tra l’altro pronunciato – durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset, tenutasi a Milano lo scorso 8 luglio – delle parole dolci nei confronti di Giorgia Meloni. “Penso che lei stia facendo il massimo e questo spero che valga per il rapporto con il presidente Trump“, ha detto lui.

In questo modo ha promosso la leader di Fratelli d’Italia, senza citare la Lega e il vicepremier Salvini. C’è stato inoltre un messaggio di apertura per Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier che potrebbe tornare presto in video, magari con la conduzione di un tg, anche se non c’è ancora nulla di confermato.

Piersilvio Berlusconi e le parole su Salvini

Del resto, Matteo Salvini era finito lo scorso anno al centro del mirino di Piersilvio Berlusconi, che aveva parlato della sua intenzione di ridurre il canone Rai. “Lo dico con il sorriso perché a me Salvini è simpatico e ho con lui un buon rapporto personale” – aveva detto il Vice Presidente – “ma la proposta di ridurre il canone è una mossa di propaganda. La politica è la politica. Ci sta anche fare propaganda. È chiaro che il canone per il cittadino può essere antipatico, tutte le tasse possono essere anticipate, però svolgono un ruolo importante“.