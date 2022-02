Matteo Berrettini è stato l’ospite sportivo last minute di questa prima serata del Festival di Sanremo 2022. Finalista dell’ultimo torneo di Wimbledon durante il quale è stato battuto da Novak Djokovic, il tennista numero 6 al mondo ha incontrato sia il padrone di casa Amadeus che Fiorello, con quest’ultimo ormai che sta conquistando il primo atto della kermesse canora.

Proprio lo showman siciliano lo ha preso amabilmente di mira sul suo aspetto fisico con una battuta ad effetto:

“Guarda che da sex symbol a ex symbol è un attimo!”.

Nella prima parte – ovvero quella senza Fiorello – il conduttore gli ha chiesto di raccontare la sua esperienza a Wimbledon contro il tennista espulso dall’Australia per non essersi sottoposto al vaccino:

“Dopo 4 ore di battaglia mi sono sentito di tirare fuori un po’ di adrenalina, un po’ di cattiveria e credo sia stato apprezzato”.

E sulla fidanzata Ajla Tomlianovic:

“Quando ci alleniamo devo farla vincere. Riusciamo a vederci proprio ai tornei, lei è dovuta andare via. Lei vive in Florida, io in Europa”.

La presenza di Fiorello tuttavia non si spiega solo come riempitivo, bensì come grande appassionato di tennis. Nel suo ultimo show Il più grande spettacolo dopo il weekend Rosario Tindaro fu protagonista di uno sketch molto divertente proprio con Novak Djokovic, improvvisando una partitella di tennis in studio. Il comico ha poi salutato il padre di Matteo Berrettini, Luca, con il quale ha avuto modo di giocare.

Matteo Berrettini, dopo aver avuto accesso alla finale di Wimbledon, primo tennista italiano a riuscirci, è reduce dalla semifinale dell’Australian Open, prima prova del Grande Slam di quest’anno, durante la quale ha ottenuto altri record, divenendo il primo tennista italiano della storia e il primo tennista al mondo nato negli anni ’90 ad aver raggiunto almeno i quarti di finale nel corso di tutte le prove del Grande Slam.