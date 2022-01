Pochi minuti prima delle 21 questo strano sabato 29 gennaio 2022 abbiamo avuto la certezza della riconferma di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica per il secondo mandato. Un altro settennato che si sta per aprire proprio nei giorni che coincidono con l’inizio del primo, avvenuto il 3 febbraio 2015.

Intanto la cronaca: Sergio Mattarella ha ricevuto il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per ufficializzare il risultato del voto. Subito dopo il Capo dello Stato ha preso parola per una breve dichiarazione trasmessa in diretta tv:

la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei Presidenti di Senato e Camera pic.twitter.com/vKIn3sVMr6 — Quirinale (@Quirinale) January 29, 2022

Ringrazio i presidenti di Camera e Senato per la comunicazione. Desidero ringraziare i grandi elettori per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili per l’elezione in questa crisi che stiamo ancora attraversando richiamano al senso di responsabilità e di rispetto per le decisioni del Parlamento. Questo richiede di non sottrarsi all’impegno a cui si è chiamati, questo prevale su prospettive personali.

La sua elezione, giunta dopo otto travagliate votazioni, è culminata con il plebiscito delle 759 votazioni (il quorum era di 505). Otto elezioni seguite minuto per minuto in una maratona – che non esitiamo a chiamare estenuante – per tutte le casacche televisive: Rai, Mediaset e La7.

Quirinale, la rielezione di Sergio Mattarella seguita da Rai, Mediaset e La7

Proprio mentre lo spoglio delle schede era in pieno svolgimento alla Camera dei Deputati, le tre reti Rai hanno potuto documentare la rielezione unificandosi tramite: il Tg1 di Monica Maggioni – che ha seguito la rielezione con uno speciale suddiviso in 3 parti, dal mattino fino all’inizio della prima serata -, il Tg2 di Gennaro Sangiuliano per buona parte delle fasi finali dello spoglio e, su Rai 3, Le Parole condotto da Massimo Gramellini che, in diretta, prima ha seguito il raggiungimento dei 505 voti di Quorum e, attorno alle 21:35, ha seguito il breve discorso del Presidente con il segnale di RaiNews 24.

Sulle reti Mediaset, il Tg5 ha documentato parte della votazione e il raggiungimento del Quorum all’interno della classica edizione delle 20. Rete 4, già impegnata con lo speciale Quarta Repubblica al pomeriggio, ha poi passato il testimone al Tg4 e successivamente a Veronica Gentili, che da Controcorrente ha potuto trasmettere il verdetto e le prime parole del Presidente Sergio Mattarella, mentre il TgLa7 di Enrico Mentana ha inglobato solo il verdetto dell’ottavo scrutinio, mentre il breve discorso è stato ripreso da Concita de Gregorio e David Parenzo a In Onda che si è protratto nella prima serata de La7.

Da segnalare inoltre, fuori dai programmi d’informazione, l’apertura della prima puntata di Primafestival – partita in netto ritardo (21:40) rispetto all’orario previsto (20:35) – con Roberta Capua che ha augurato “Buon lavoro” al neo rieletto Presidente Sergio Mattarella.