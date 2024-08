Le immagini del matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi saranno mostrate per la prima volta domenica nel documentario su Real Time

Domenica 1° settembre, alle 21:30, su Real Time, verranno mostrate per la prima volta le immagini del matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due sono convolati a nozze lo scorso lo scorso 6 luglio nella cornice del Grand Hotel di Rimini, luogo del cuore per la coppia. Dalla stessa location Ventura e Terzi hanno tenuto quest’estate, per la quinta edizione consecutiva, La Terrazza della Dolce Vita, la kermesse di appuntamenti che vede alternarsi importanti ospiti.

Simona Ventura e Giovanni Terzi avevano fatto precedere il matrimonio romagnolo da una festa nella loro Milano. Il party si è tenuto lo scorso 26 giugno, giorno anche del compleanno dello stesso Terzi. In occasione invece del matrimonio civile, celebrato a Rimini la settimana successiva, Simona Ventura aveva scelto Milly Carlucci come testimone di nozze. Proprio all’interno della trasmissione della Carlucci, Terzi aveva ufficializzato in pubblico la propria richiesta di matrimonio alla Ventura.

Se Ballando con le Stelle aveva accolto l’incipit del grande giorno, saranno altre le reti e i programmi che accoglieranno le immagini di una delle più chiacchierate nozze estive. “Ci sono amori inaspettati, amori scritti nel destino, amori da festeggiare, ma soprattutto da vivere, per tutta la vita” recita il promo in onda su Real Time.

Dopo che le immagini del matrimonio tra Ventura e Terzi avranno fatto capolino sulla rete tematica di Discovery, troveranno spazio anche a Verissimo. Per la coppia, infatti, è prevista un’ospita nel salotto di Silvia Toffanin, per raccontare il loro sì e mostrare nuove immagini di quel giorno. Così almeno è stato anticipato da Giuseppe Candela per Dagospia.

Dal 15 settembre inoltre Simona Ventura tornerà alla conduzione di Citofonare Rai 2, insieme a Paolo Perego. Il loro appuntamento domenicale, confermato per il quarto anno consecutivo, anticiperà di un quarto d’ora l’orario di partenza rispetto alla scorsa stagione.