Matrimonio a tutti i costi è un docu-reality di Real Time, condotto da Michelle Carpente.

Nell’estate 2022, andrà in onda la prima edizione del programma.

Il programma è stato annunciato in anteprima da TvBlog.

Matrimonio a tutti i costi è una trasmissione prodotta dalla SmartWed S.R.L., ideata da Michelle Carpente e Gianluca Potenziani e scritta da Michelle Carpente e Luigi D’Anna. Alfaparf Milano e Turisanda sono partner del programma, realizzato in collaborazione con Discovery Media.

Come vedere Matrimonio a tutti i costi in tv e in streaming

Il programma avrà inizio sabato 30 luglio, a partire dalle ore 15:50, su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, e andrà in onda ogni sabato pomeriggio, per quattro settimane.

Il programma sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Real Time.

Matrimonio a tutti i costi: puntate

La prima edizione del programma sarà composta da 4 puntate.

Matrimonio a tutti i costi: cos’è

In ogni puntata del programma, una coppia desiderosa di sposarsi deve fare i conti con un grande ostacolo, un budget limitato a disposizione pari a 5mila euro.

L’obiettivo di Michelle Carpente sarà quello di aiutare le coppie a risparmiare, consigliando loro come poter spendere meno sugli abiti, il catering, la location, i fiori, le fedi, la musica e l’intrattenimento, in base alle loro priorità.

L’unica categoria importante che non è inclusa è quella riguardante il viaggio di nozze, sulla quale difficilmente si risparmia.

L’obiettivo del programma è quello di insegnare ad organizzare matrimoni con soluzioni low cost, grazie al concetto di sostenibilità, con idee creative e originali.

Chi conduce Matrimonio a tutti i costi

La conduttrice del programma è Michelle Carpente, conduttrice, attrice e autrice televisiva.

In tv, come attrice, ha lavorato in Il bene e il male, Caccia al Re – La narcotici, Il peccato e la vergogna 2, Alex & Co., L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo e I Medici.

Come conduttrice, invece, ha preso parte ai programmi Cloud, in onda su Coming Soon Television, Ben 10 – La Sfida, in onda su Boing, Sei in un paese meraviglioso, in onda su Sky Arte, e Matrimonio a sorpresa in Italia, in onda su Real Time, quest’ultimo firmato anche come autrice.