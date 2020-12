Matrimonio A Prima Vista USA 5: il ritorno da questa sera su Real Time

Ritorna l’edizione americana del programma Matrimonio A Prima Vista questa sera su Real Time, ormai arrivata ben oltre la quinta stagione che torneremo a scoprire in prima serata sul canale 31 del digitale. Questa sera infatti tornerà Matrimonio A Prima Vista USA 5 e con una maratona di ben quattro ore, ossia di quattro episodi consecutivi.

Dalla preparazione al matrimonio alla celebrazione delle nozze tra le coppie, fino ai primi giorni di vita insieme. A tal proposito vorremmo darvi qualche anticipazione. Il format, che proprio nei giorni scorsi si è concluso anche in Italia con la sua ultima stagione, nell’edizione numero 5 negli Stati Uniti ha visto coinvolte tre coppie assai particolari.

Da Danielle DeGroot e Cody Knapek a Nate Duhon e Sheila Downs, terminando con la terza coppia formata da Ashley Petta e Anthony D’Amico, quel che è certo è che ne vedremo davvero di tutti i colori. Un’edizione molto fortunata, la quinta, per ascolti e successo di pubblico negli States, che quindi ci si domanda se otterrà il medesimo riscontro anche qui, in Italia.

Quel che è certo è che Matrimonio A Prima Vista USA 5 è stato anche aiutato da coppie consolidate e durature nel tempo, capaci dunque di far sognare ad occhi aperti i telespettatori da casa. Tra tutte, proprio i primi due sposi citati poco fa, Danielle e Cody, che a meno di un mese dal loro matrimonio hanno deciso di ringraziare pubblicamente la redazione del programma e gli autori dello show spiegando che proprio grazie a loro avessero entrambi capito che l’Amore vero esiste. Danielle e Cody, infatti, si sono conosciuti ed immediatamente innamorati nello show, anche se poco più di un mese dopo il giorno del fatidico Sì qualcosa ha iniziato a non funzionare più benissimo tra loro.

Il loro matrimonio è durato oltre un anno, ma di questo vi parleremo nei prossimi giorni onde evitarvi Spoiler ancor prima di cominciare. Non da meno, la seconda coppia di sposini formata da Nate e Sheila, entrambi afroamericani, definiti in slang statunitense dai telespettatori del programma come “Mangiafuoco”, a intendere che entrambi si siano immediatamente lasciati travolgere dal fuoco della passione vivendo sin da subito un rapporto molto molto… Infuocato. Anche su Nate e Sheila avremmo molto da raccontare, ma nel frattempo vi invitiamo a conoscerli più da vicino questa sera a Matrimonio A Prima Vista USA 5 su Real Time.

Ultimi ma non certo per importanza, Ashley e Anthony, probabilmente coppia preferita dal pubblico a Stelle e Strisce per questa edizione del format. I due, da subito molto innamorati, pare proprio che vadano ancora d’amore e d’accordo oggi.

Insomma, una stagione non da poco quella che segna il numero 5 per Married at First Sight (questo il titolo originale del programma), che potremo rivedere in prima serata a partire da questa sera su Real Time come Matrimonio A Prima Vista USA 5. Non ci resta che rimandarvi allo show e invitarvi a risentirci domani, sempre qui su TvBlog.