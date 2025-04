Matrimonio a Prima Vista, quando inizia e chi sono e cosa fanno i 6 single della nuova stagione

L’amore a prima vista, esiste? A dire la verità, tutto è possibile nella vita. Ci sono circostanze in cui due persone si innamorano al primo sguardo, e scatta una chimica travolgente, che può sfociare in due differenti direzioni. La prima, quella della separazione, perché può accadere che dopo essersi conosciuti più a fondo, si sia effettivamente incompatibili, nonostante la forte attrazione iniziale.

La seconda direzione è il matrimonio. Conoscendosi più a fondo, si scopre di avere molte cose in comune, e l’alchimia nata sin dall’inizio, non è un fuoco fatuo, ma un vero e proprio per sempre. E cosa c’è di meglio che coronare il vero amore, convolando a nozze? Al di là della vita reale, ci sono la tv e quegli esperimenti che sono interessanti da analizzare.

Trovare la cosiddetta anima gemella, non è semplice. Ci vuole predisposizione interiore, l’essere disposti a farsi conoscere per ciò che si è dall’altra persona, e soprattutto, più di ogni cosa, è fondamentale trovarsi. È come se i pezzi di un puzzle tornassero improvvisamente a posto.

Nella vita reale, non sempre i pezzi del puzzle si incastrano perfettamente, per cui si possono tentare nuove vie, nuovi modi per incontrare la persona giusta. Anche andando in tv, e partecipando a un programma tv che sia un dating show, o un docu-reality, come Matrimonio a Prima Vista.

Anche quest’anno, il fortunato format in onda su Real Time, torna per raccontare nuove storie di matrimoni combinati. Come funziona? Sei concorrenti sono abbinati in tre coppie, in base a una serie di requisiti studiati da esperti, che sottopongono preventivamente i partecipanti a test psicologici per capire le probabilità che siano compatibili, e si conoscono il giorno del loro matrimonio, con rito civile. Sarà amore, oppure si lasceranno?

Matrimonio a Prima Vista: chi sono le donne single

Le single di questa edizione, che si sposeranno secondo abbinamenti fatti dal team di esperti del programma, sono Francesca, Sara e Adele.

Francesca Ricasoli ha 30 anni, è di Roma, e lavora come commessa. Tra i suoi pregi ci sono altruismo e generosità. Ad oggi, ha raccontato di essere una donna determinata e forte. In passato ha avuto problemi di obesità, e ha perso circa 80 kg. È una grande appassionata di musica, ama dipingere, fotografare, e detesta la superficialità.

Altra protagonista è Sara Di Lernia, 28 anni, di Nova Milanese. Lavora in un supermercato, ha un carattere un po’ spigoloso e «deve avere sempre l’ultima parola» e sta cercando «un uomo in grado di tenerle testa». Adora la sua famiglia e ha una sorella gemella cui è molto legata.,Ha 27 tatuaggi e ognuno di essi ha un significato specifico. Odia «chi usa molta cattiveria nella vita».

Adele Carlucci, invece, ha 25 anni ed è di Cento (Ferrara). Lavora come operatrice socio sanitaria, ama la semplicità, il sapersi godere le piccole cose. Fa parte di un coro gospel, ma adora anche la musica techno. Non sopporta le imposizioni, ed è molto indipendente. Sta cercando un uomo che sappia ciò che vuole e con cui costruire un qualcosa di duraturo.

Matrimonio a Prima Vista: chi sono gli uomini single

Tra i protagonisti uomini di questa nuova edizione, c’è Alessandro Adriani, 37 anni, di Ciampino. Lavora in un albergo, e presiede una società di Calcio a 5.

Definisce il suo carattere riflessivo, paziente, sognatore, testardo, autoironico. Crede molto nell’amore e adora il calcio. Adora anche cucinare, soprattutto per i suoi cari. Ha anche fatto un corso di massaggiatore. Detesta chi giudica e chi non sa ascoltare. Si augura di conoscere una «donna semplice, ironica, che sappia tenermi testa».

C’è poi Nicola Todde, 32 anni, di San Polo d’Enza, dove lavora come metalmeccanico. È un uomo curioso, con una mentalità aperta. Ci sono tre cose che adora: mare, gatti, famiglia. Ha un bellissimo rapporto con sua sorella. Detesta gli ineducati, che non rispettano l’ambiente o impongono il loro proprio parere.

E infine, Giorgio Badaracco, 40 anni, di Focene (Roma). Lavora in aeroporto, dove ha il ruolo di responsabile attività operative. Con una delle sue passate relazioni, è stato a un passo dal matrimonio. Adora la natura, è iperattivo, gli piace fare kitesurfing, trekking, cucinare. Detesta chi finge di essere chi non è, pur di piacere agli altri.

Le coppie abbinate dagli esperti, sono: Adele e Giorgio, Francesca e Alessandro, e Sara e Nicola. Vedremo, dunque, se queste coppie, dopo il programma, decideranno di restare ancora sposate, oppure no. Sarà possibile vedere le nuove puntate di Matrimonio a Prima Vista Italia, su Real Time, dal 16 aprile, ore 21:30.