Matrimonio a Prima vista, Nicola in lacrime. Cosa succederà nella puntata del 30 aprile

Matrimonio a Prima Vista 14 è tra docureality maggiormente consolidati della tv. Nonostante alcune critiche il format è giunto alla sua quattordicesima edizione e riscuote sempre ampi consensi. La missione del programma è quella di far conoscere due persone, che non si sono mai viste, e farle unire in matrimonio. Solo alla fine del percorso i due decideranno di rimanere insieme e dare credibilità alla loro unione o intraprendere strade separate.

Diverse le coppie che nel corso delle varie stagioni sono rimaste insieme, altre hanno tentato di viversi lontano dalle telecamere, ma senza successo, mentre molte hanno preferito non andare avanti con la conoscenza.. I due promessi sposi si conoscono all’altare e questo rende le cose ancora più emozionanti. Nell’edizione in corso le coppie hanno già detto il loro si, sono partite per il viaggio di nozze e sono prossime a tornare a casa.

Nella puntata del 30 Aprile, per altro già disponibile su Discovery+, i sei protagonisti affrontano i loro primi contrasti e a quanto pare una coppia è già pronta per la convivenza. “Luna di miele e prima convivenza” è il titolo della puntata che si annuncia ricca di colpi di scena soprattutto perché dopo i primi giorni insieme i neo sposi cominciano ad avere i primi dissidi e confronti. Inoltre emergono le prime caratteristiche caratteriali.

Matrimonio a prima vista 14, Francesca e Alessandro prime incomprensioni

Alessandro e Francesca sono una delle coppie protagoniste dell’edizione in corso di Matrimonio a prima vista 14. Durante il viaggio di nozze alle Azzorre i due hanno avuto le prime incomprensioni originate soprattutto dai diversi aspetti caratteriali di ognuno. Alessandro non riesce a comprendere alcuni atteggiamenti di Francesca che in più occasioni ha evitato il dialogo e il confronto e ha preferito il silenzio. Un atteggiamento che ha infastidito il neo sposo.

Francesca invece in confessionale ha dichiarato di non tollerare i modi di fare irruenti di Alessandro: trova le sue battute sarcastiche fuori luogo. Tuttavia i due hanno avuto anche dei momenti di confidenza: entrambi hanno confessato di aver sofferto di problemi legati al peso. L’avvicinamento però non è stato sufficiente a superare i contrasti. La neo sposa infatti ha rivelato di aver bisogno di più tempo per abituarsi ad una vita di coppia e questo ha disorientato Alessandro.

Nicola in lacrime dopo le parole di Sara

L’altra coppia che ha suscitato l’immediato interesse dei fans di Matrimonio a prima vista è composta da Nicola e Sara. I due hanno avuto un feeling immediato, tanto che dopo le nozze si sono lasciati andare alla passione. L’intesa è alle stelle, e a quanto pare i neo sposi hanno già deciso di andare a convivere nella casa di lei a Nova Milanese. Un incontro che entrambi ritengono perfetto, almeno per il momento, e che merita di essere vissuto.

Sara ha anche fatto delle confidenze a Nicola. La giovane gli ha rivelato che in passato è rimasta incinta e ha scelto di abortire perché in quel momento non poteva occuparsi di un bambino, e non era pronta per il ruolo di madre. Un racconto decisamente emozionante che ha lasciato senza parole Nicola: l’uomo non è riuscito a trattenere le lacrime. I due sembrano essere molto vicini ed entrambi hanno il desiderio di mettere su famiglia. Sara ha poi confessato di provare dei sentimenti per il marito, che l’ha fatta sentire protetta sin dal primo incontro, ma per ora non vuole fargli nessuna dichiarazione.

Giorgio Badaracco distaccato: le lamentele di Adele

Giorgio e Adele sono volati in viaggio di nozze a Dubai. La coppia non sembra essere entrata ancora in confidenza, alcune barriere non sono state infatti abbattute. La neo sposa lamenta un distacco da parte di Giorgio, a suo avviso è ancora troppo freddo e poco coivolto. Neanche la romantica gita nel deserto ha scosso il neo sposo.

L’uomo è palesemente dubbioso, a preoccuparlo è il fatto di vivere una relazione a distanza. Lui vive a Ciampino, mentre lei è di Cento. Inoltre entrambi hanno lavori impegnativi che complicano le possibilità di incontrarsi. Le incertezze di Giorgio sono tutte legittime. Diversamente Adele non è affatto preoccupata, la neo sposa sta cercando di viversi l’esperienza giorno per giorno.

Intanto Giorgio ha accettato di convivere per un periodo a casa di Adele e di trasferirsi almeno per il periodo di convivenza previsto dal format. Il ritorno a casa faciliterà la conoscenza fra i due? Giorgio proverà a lasciarsi andare? Tutte domande che i tanti fans di Matrimonio a prima vista si stanno ponendo.