Matrimonio a Prima Vista, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 1 ottobre: il colpo di scena

Il viaggio di Matrimonio a Prima Vista entra nel vivo con la quinta puntata della quindicesima edizione, in onda mercoledì 1° ottobre 2025 su Real Time. Mentre una coppia sembra essere più affiatata che mai, altre stanno affrontando gravi difficoltà nelle loro prime esperimentazioni di convivenza. Luca Merlo e Roberta Murano continuano a godersi gli ultimi giorni della loro luna di miele, ma per le altre coppie, soprattutto quella formata da Matteo Conca e Melissa Cicciari, la convivenza diventa il banco di prova che porta a momenti di grande tensione.

Con queste dinamiche in gioco, la prossima puntata di Matrimonio a Prima Vista promette di regalare ulteriori colpi di scena, tenendo il pubblico col fiato sospeso per scoprire come si evolveranno le storie di queste coppie in conflitto.

La quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista

In Africa, Luca e Roberta sembrano essere inseparabili e sempre più affiatati, godendosi i momenti romantici del viaggio. Nonostante la felicità del momento, Roberta comincia a riflettere sul loro futuro, soprattutto sulla questione della residenza. Avendo appena comprato casa a Torino, teme che Luca, residente in provincia di Milano, possa sacrificare i suoi desideri per amore di lei. Tuttavia, Luca, con una sorprendente maturità, la rassicura, dichiarando che prenderanno tempo per capire insieme come organizzare la loro vita. Un approccio che dimostra una grande empatia da parte sua, ma anche una sana consapevolezza che non tutte le risposte debbano arrivare subito.

Il momento più commovente arriva quando Luca, durante una passeggiata a Malindi, si trova ad affrontare le difficili condizioni di vita dei locali. Dopo una riflessione profonda, chiede a Roberta se il suo lato sensibile l’abbia mai messa in difficoltà. La risposta di Roberta lo rassicura, e Luca, pur avendo affrontato in passato critiche sul suo lato emotivo, apprezza la sincerità e l’affetto della moglie. Una connessione che, nonostante i momenti di difficoltà della luna di miele, sembra crescere sempre di più.

Nel frattempo, a Milano, Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro cercano di rafforzare la loro relazione. Dopo una luna di miele turbolenta, i due si ritrovano nella quotidianità della convivenza, e Dario fa del suo meglio per accogliere Roberta nella sua vita. Una giornata al molo, dove Dario le mostra la sua passione per la canoa, si rivela un’ottima occasione per fare breccia nel cuore della consorte, che sembra apprezzare molto la sua compagnia.

Roberta, emozionata da questo gesto, decide di organizzare una sorpresa per Dario, portandolo a un laboratorio di ceramica. Qui, tra mani piene di argilla e la colonna sonora di Ghost, i due condividono un momento intimo e romantico. Roberta, visibilmente divertita, non manca di fare un gesto simbolico: le regala una nuova fede nuziale, per sostituire quella persa durante il viaggio. Un atto che dimostra la sua voglia di costruire insieme un futuro.

Mentre le altre coppie sembrano trovare un equilibrio, Matteo Conca e Melissa Cicciari continuano a vivere un turbinio di discussioni e malintesi. La convivenza a Bollate non fa altro che accentuare le loro divergenze. Matteo accusa Melissa di non mostrarsi interessata a lui e di non impegnarsi abbastanza per conoscerlo. La donna, dal canto suo, è infastidita dall’atteggiamento del marito e non nasconde il suo disappunto. La situazione peggiora quando Matteo esprime la sua frustrazione durante una cena, dicendo di essere “stanco” dei discorsi superficiali della moglie e criticandola per non ricordarsi nemmeno le cose più semplici su di lui, come i suoi orari di lavoro.