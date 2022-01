Ricordate Andrea Ghiselli e Francesca Musci di Matrimonio a Prima Vista Italia? Se siete confusi, avete ragione: Andrea e Francesca non solo non sono stati selezionati dagli esperti per convolare insieme a giuste nozze (al buio), ma non hanno neanche partecipato alla stessa edizione del programma. Il reality è stato comunque ‘galeotto’: i due si sono conosciuti, hanno iniziato una relazione ‘fumantina’ e adesso fanno sapere di essere in attesa di un figlio. La notizia l’hanno data con un post su Instagram nel quale annunciano le settimane di gestazione e mostrano una ecografia.

Gli affezionati telespettatori dell’esperimento sociale – da diversi anni in onda su Real Time e ora pronto alla nuova edizione al via il 18 febbraio (in chiaro sul canale 31 del DTT, ma già su Discovery+ per gli abbonati) – ricorderanno Francesca Musci e Andrea Ghiselli. Ai più distratti ricordiamo che Francesca ha partecipato alla seconda edizione del programma, andata in onda nel 2017 su SkyUno: sposò Stefano Protaggi, rimasero insieme alla decisione finale anche se poi divorziarono sei mesi dopo, ma solo per risposarsi a modo loro e restare insieme. La rottura ufficiale è della primavera 2021: sono rimasti insieme per 5 anni.

Andrea Ghiselli, invece, è stato uno dei principali protagonisti della ‘seconda edizione’ targata Real Time, in onda nel 2020, (la quinta nel computo generale della versione italiana del format). Protagonista non solo durante, ma soprattutto dopo il programma. Per scelta degli esperti sposò Nicole Soria – che non apprezzò mai veramente per via delle sue forme – ma la loro storia non è mai decollata. Il divorzio è arrivato, senza sorprese, alla decisione finale. Ma il meglio doveva ancora venire: nello speciale dei ‘6 mesi dopoì si scoprì che Andrea aveva iniziato a frequentare Sitara, altra concorrente della sua edizione che intanto aveva scelto di divorziare dal marito, il toscano (e pazientissimo) Gianluca.

Evidentemente terminata la storia con Sitara, Andrea è rimasto nel ‘giro’ degli ex di Matrimonio a Prima Vista e ha iniziato a frequentare Francesca. La loro relazione è stata seguita dagli appassionati su Instagram – che ne hano vissuto anche tensioni ed allontanamenti – e ora, sempre tramite Instagram, scoprono che Andrea e Francesca aspettano un figlio. Superato lo scoglio del primo trimestre possono annunciarlo a tutti. Che siano di ispirazione ai nuovi concorrenti di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022?