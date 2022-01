Matrimonio a Prima Vista Italia è un docu-reality in onda su Real Time, giunto all’ottava stagione.

Il programma è un esperimento sociale dove 6 persone, che non si sono mai viste prime, vengono abbinate per formare 3 coppie che si conosceranno per la prima volta nel giorno del loro matrimonio, diventando marito e moglie a tutti gli effetti. Le coppie verranno seguite per 5 settimane: al termine della convivenza, le coppie decideranno se continuare ad essere sposati o divorziare.

Matrimonio a Prima Vista è un programma prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia.

Matrimonio a Prima Vista 8: quando va in onda

La nuova edizione andrà in onda su Real Time, in prima serata, a partire dal 18 febbraio 2022.

Il programma è disponibile in streaming su discovery+ a partire dal 26 gennaio 2022.

Matrimonio a Prima Vista 8: single

Di seguito, trovate le schede dei 6 single di quest’edizione.

Antonio, 29 anni

Proveniente da Castrì di Lecce (LE), di professione rappresentante, Antonio, terminati gli studi, ha gestito un maneggio insieme al padre e poi ha iniziato a svolgere la sua attuale professione. Ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia, soprattutto con la sorella. Antonio ama l’equitazione e ha riscoperto recentemente il piacere di trascorrere tempo con i suoi amici.

Cristina, 30 anni

Proveniente da Capriolo (BS), attualmente disoccupata, Cristina, dopo il liceo, si è iscritta a Giurisprudenza, lasciando, però, anzitempo gli studi. Ha svolto molti lavori e ora sta studiando per diventare personal trainer. Orfana dei genitori e figlia unica, Cristina desidera costruire una famiglia. E’ molto affezionata alla sua cagnolina Olivia e ha la passione dei viaggi e dello sport.

Gianluca, 30 anni

Proveniente da Nichelino (TO), di professione imprenditore, Gianluca ha un fratello e due sorelle più grandi con cui ha un bellissimo rapporto ma è legato soprattutto a sua madre. Dopo il diploma, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia che produce porte d’interno. Tra i suoi hobby, troviamo la pesca, andare a cavallo, prendere lezioni di ballo caraibico, il bricolage e lavorare il legno.

Giorgia, 27 anni

Proveniente da Mondovì (CN), di professione impiegata, dopo la laurea in giurisprudenza, Giorgia voleva diventare avvocato ma ha abbondonato il praticantato. E’ molto legata a sua madre. Nel tempo libero, Giorgia ama andare a camminare e nuotare. Ha molti amici con i quali adora trascorrere il tempo.

Giorgia, 28 anni

Proveniente da Rieti, di professione tecnico di circolazione extracorporea, Giorgia è molto fiera del lavoro che svolge in ospedale. Vive con i genitori e con il fratello e reputa la mamma una forza della natura. Nel tempo libero, ama fare lunghe passeggiate nella natura con il proprio cane. Nei weekend, le piace stare con le amiche o andare a vedere la Juventus allo stadio.

Mattia, 34 anni

Proveniente da Bernareggio (MB), libero professionista, Mattia, per lavoro, si occupa di manutenzione di impianti elettrici a bassa tensione, un lavoro delicato che gli dà molte soddisfazioni. Ha un ottimo rapporto sia con i genitori che con il fratello. Ama i viaggi avventurosi, zaino in spalla, balla salsa cubana e va in moto. E’ uno sportivo e si allena molto anche in casa. Si definisce ottimista, sempre con il sorriso sulle labbra.

Matrimonio a Prima Vista 8: esperti

Gli esperti che guideranno le coppie nel loro percorso, anche in questa stagione, sono Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.