Matrimonio a prima vista Italia 7: coppie, puntate, esperti e dove vederlo

Matrimonio a prima vista Italia 7 è l’edizione estiva 2021 del celebre reality prodotto da NonPanic Banijay, la quarta proposta su Real Time, anticipata in streaming a pagamento sulla piattaforma Discovery+. Il programma prevede che sei single, scelti tra centinaia di candidati, si sposino vedendosi per la prima volta il giorno delle loro nozze. Dopo un mese le tre coppie devono decidere se confermare i loro impegni matrimoniale o se divorziare ponendo fine all’esperimento sociale e al loro connubio.

Matrimonio a prima vista Italia 7: concorrenti

I sei single scelti dagli esperti sono: Sergio Capozzi, 35 anni di Milano, sviluppatore di franchising; Jessica, 32 anni di Milano, imprenditrice; Daniele Graceffa, 31 anni di Lugo (Ravenna), responsabile finanziario e PR; Martina Manoni, 30 anni di Gallarate, assistente di volo; Manuel Felici, 35 anni di Roma, tabaccaio; Dalila Cantagallo, 35 anni di Roma, segretaria in una clinica veterinaria.

Sergio Matrimonio a prima vista Italia

Sergio Capozzi, trentacinquenne milanese di origini pugliesi (ma è cresciuto nelle Marche), sviluppatore di franchising di un’importante catena di ristorazione, a 18 anni è partito per Londra e ha iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione. Per dieci anni ha cambiato città ogni sei mesi. Ha un fratello più grande e due sorelle più piccole. E’ appassionato di concerti e di musica dal vivo (specialmente di musica indie). Ama lo sport, andare a teatro e conoscere nuove culture.

Davide Matrimonio a prima vista Italia

Davide Graceffa, trentunenne di Lugo (ma i genitori sono di origine siciliana), dopo essersi diplomato in ragioneria inizia subito a lavorare come responsabile finanziario. Contemporaneamente ha iniziato a fare il PR nei locali notturni della zona, tanto da essersi guadagnato il soprannome “Re della notte”. Ha una sorella più piccola. Nella sua vita ha giocato a calcio per 18 anni, pratica callistenia e beach volley.

Manuel Matrimonio a prima vista Italia

Manuel Felici è un trentaseienne tabaccaio romano che, dopo aver provato vari concorsi, ha deciso di rilevare l’attività di famiglia. Ora è titolare della tabaccheria da oltre 13 anni. Sua madre lavora con lui. Ha anche un fratello maggiore e due nipoti che adora. Quando ha tempo va a correre e si immerge nella natura, oppure esce con gli amici per cene e aperitivi o parte per qualche viaggio o gita fuori porta.

Dalila Matrimonio a prima vista Italia

Dalila Cantagallo è una trentacinquenne romana che, dopo aver cambiato molti lavori, ha trovato la stabilità come segretaria di una clinica veterinaria. Ha un rapporto fantastico con i suoi genitori, che per lei sono i suoi migliori amici, e con suo fratello, che l’ha resa zia. Ama viaggiare e passare il tempo con gli amici, in particolare con le sue tre amiche più strette. Ha un cane.

Martina Matrimonio a prima vista Italia

Martina Manoni è una trentenne di Gallarate (Varese), originaria di Roma, che lavora come assistente di volo. I genitori la supportano in tutto e le hanno trasmesso il desiderio di avere una famiglia. Tra le sue passioni figurano i viaggi, andare a correre, fare trekking in montagna e uscire con le sue amiche, che sono dei veri e propri punti di riferimento per lei.

Jessica Matrimonio a prima vista Italia

Jessica, trentaduenne milanese, dopo aver conseguito una laurea in design, inizia a lavorare come visual merchandiser. Successivamente crea un’azienda con un suo marchio di accessori e abbigliamento. Ha un ottimo rapporto con i suoi genitori e con la sua numerosa famiglia. Quando ha del tempo libero legge un libro, mentre se ha tanto tempo libero parte in giro per il mondo.

Matrimonio a prima vista Italia 7: coppie

Le coppie messe insieme dagli esperti sono formate da Davide Graceffa e Martina Manoni (compatibilità 78%), Manuel Felici e Dalila Cantagallo (compatibilità 91%), Sergio Capozzi e Jessica (compatibilità 84%).

Matrimonio a prima vista Italia 7: puntate

La nuova edizione è composta da otto puntate di circa un’ora l’una. A queste si aggiunge un’ulteriore puntata, intitolata “E poi“, registrata qualche mese dopo, che racconta come sono cambiate le vite dei sei protagonisti. E’ possibile che ci sia un’ulteriore decima puntata, intitolata “La verità“, dedicata alle cose non dette o non chiarite dei partecipanti all’esperimento sociale.

ATTENZIONE SPOILER

Matrimonio a prima vista Italia 2021 prima puntata

Nella prima puntata gli esperti scelgono i protagonisti dell’esperimento sociale. I futuri sposi si incontrano per andare ad acquistare l’abito del matrimonio insieme. Lo stesso fanno le spose. Ovviamente i sei single devono comunicare agli amici e alle rispettive famiglie la decisione di sposarsi al buio.

Matrimonio a prima vista Italia 2021 seconda puntata

Nella seconda puntata i futuri sposi si preparano a dire il fatidico sì, circondati dal calore di pochi intimi. Manuel e Dalila convolano a nozze in un antico convento nel cuore di Roma (Hotel Donna Camilla Savelli); Sergio e Jessica si sposano in una delle più celebri e scenografiche ville sul lago di Como (Villa Erba); Davide e Martina fanno il grande passo presso una storica e affascinante dimora di Varese (Villa Esengrini).

Matrimonio a prima vista Italia 2021 terza puntata

Dopo le nozze le coppie si godono i rispettivi viaggi di nozze: Davide e Martina volano in Sardegna; Manuel e Dalila vanno in Puglia; Sergio e Jessica visitano le straordinarie coste della Sicilia. Per qualche coppia è già tempo per i primi litigi.

Matrimonio a prima vista Italia 2021 quarta puntata

Terminato il viaggio di nozze i novelli sposi devono trovare un equilibrio con la convivenza. Sergio e Jessica decidono di vivere insieme, Davide e Martina di alternare un periodo a casa di lei con uno a casa di lui, così come Manuel e Dalila che, però, abitano più o meno nella stessa zona di Roma. Tra le coppie iniziano ad emergere le prime incomprensioni.

Matrimonio a prima vista Italia 2021 quinta puntata

Il rapporto tra Davide e Martina stenta a decollare, quello tra Sergio e Jessica trova un equilibrio, tra alti e bassi, mentre quello di Manuel e Dalila sembra indissolubile. Le tre spose e i tre sposi si incontrano separatamente. Per alcuni di loro l’incontro cambia completamente la prospettiva sul proprio matrimonio.

Matrimonio a prima vista Italia 2021 sesta puntata

Martina e Davide continuano a non trovarsi: lui è troppo espansivo, lei è troppo fredda. Sergio incontra per la prima volta i genitori di Jessica e la sua migliore amica. Dalila non si fida del sentimento di Manuel e, complice un’incomprensione crescente, il loro rapporto sembra irreparabilmente conmpromesso.

Matrimonio a prima vista Italia 7: gli esperti

I tre esperti che aiutano le tre nuove coppie ad affrontare l’esperimento e a coronare il loro sogno di un matrimonio felice e duraturo sono i veterani Nada Loffredi (sessuologa) e Mario Abis (sociologo) e la new entry Andrea Favaretto (life coach ed esperto di comunicazione).

Matrimonio a prima vista Italia 7 in streaming e su Real Time: quando va in onda

Il programma è disponibile in streaming dal 4 luglio 2021 su Discovery+ (che rilascia una puntata a settimana ogni domenica) e dal 22 luglio in prima serata su Real Time.