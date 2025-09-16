Matrimonio a Prima Vista: è finita tra Nicola e Sara: i motivi della rottura

Matrimonio a Prima Vista è tra i programmi cult di Real Time, un format di successo, che nonostante qualche critica, ha ottenuto l’approvazione del pubblico. Diverse le coppie nate nelle varie edizioni, persone comuni che scelgono di sposarsi senza essersi mai viste. A valutare le varie compatibilità un team di esperti che solitamente cerca di mettere insieme persone che potrebbero avere un futuro insieme. L’esperimento social non sempre però ha dato i suoi esiti positivi, anche se c’è chi dopo la fine del programma, ha scelto di rimanere insieme. Tra questi Nicola Todde e Sara Di Lernia: una coppia che sembrava destinata ad un futuro roseo e a mettere su famiglia.

Oggi Nicola ha reso nota la fine della relazione con Sara, la storia è finita già da un mese, ma solo ora l’ex protagonista di Matrimonio a prima vista ha deciso di condividere quanto è accaduto. I due si sono conosciuti sul set del reality e sin da subito hanno manifestato una certa curiosità l’uno verso l’altra, una conoscenza che sembrava destinata ad un lieto fine, e invece le cose sono andate diversamente. Nei giorni scorsi Nicola ha condiviso sui suoi account social uno sfogo nei confronti di chi si è permesso di giudicare le sue scelte.

“Penso che il diritto di scelta non possa togliertelo nessuno. Il diritto di amare e rendersi conto di non amare più, il diritto di conoscere meglio una persona e capire che quella persona non è adatta a te, ma soprattutto il diritto di poter lasciare qualcuno, se con quel qualcuno non ci si vuole più stare insieme.” Così ha rotto il silenzio l’ex volto di Matrimonio a Prima vista. Ha poi aggiunto: “Penso che sia una mancanza di rispetto nei confronti di sé stessi e dell’altro/a restare insieme a qualcuno se non è quello che si desidera”.

Nicola Todde: “Volete lo scandalo? Volete i tradimenti?”

L’ex marito di Matrimonio a Prima Vista è un fiume in piena e rivendica la libertà di poter scegliere, di conoscersi al di la di un programma tv e di comprendere di non avere molto affinità per stare insieme. Nicole nega lo scandalo causato da eventuali tradimenti, non ci sono ragioni precise che hanno motivato la rottura, ma solo un’incompatibilità caratteriale.

Todde invita le persona a pensarla come vogliono, ma la verità la conosce lui e Sara: “La vita vera non sono i social, non sono i commenti di cattiveria o di compassione e io non ho bisogno di tutto questo. E sì, giusto per puntualizzare, ci siamo lasciati da quasi un mese. Ho preferito temporeggiare prima di dichiararlo pubblicamente”. La reazione di Nicola ha suscitato un certo interesse da parte dei fans, molti dei quali si sono schierati dalla sua parte.

La risposta social di Sara Di Lernia: “A volte è più facile chiudere che cucire…”

Anche Sara ha parlato della fine della sua relazione. In una serie di storie, dove è apparsa anche commossa, ha risposto ai fans che le hanno chiesto come mai non hanno provato a darsi un’ultima possibilità: “Perché a volte è più facile chiudere che cucire…non siamo tutti uguali ci sono punti di vista differenti sul creare una storia.”

Sara ha poi aggiunto di aver creduto nel rapporto, di aver considerato Nicola suo marito a tutti gli effetti e come tale lo ha identificato come la sua roccia, ma è evidente che per lui la situazione era diversa. Sara infine ha rivelato di non aver ancora tolto la fede, ma è consapevole che l’unico atto d’amore che può fare nei confronti dell’ex marito è lasciarlo andare.