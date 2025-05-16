Matrimonio a Prima Vista. anticipazioni 21 maggio: cosa succederà

Mercoledì 21 maggio 2025 andrà in onda su Real Time il settimo episodio di Matrimonio a Prima Vista 14, una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese inaspettate, visto che le coppie sono ad un passo dalla decisione finale. Il docu-reality è tra i format maggiormente seguiti e appassiona il pubblico, che puntata dopo puntata non manca di affezionarsi alle neo coppie di sposi. La mission del programma è decisamente particolare: due persone, ritenute compatibili caratterialmente dagli esperti incaricati, si sposano senza essersi mai visti.

Dopo le nozze inizia la conoscenza e solo alla fine decideranno di rimanere insieme o separarsi. I neo sposi protagonisti dell’edizione in corso hanno coinvolto i telespettatori rivelando aspetti del loro vissuto e mostrandosi nella quotidianità. Ma rimarranno insieme dopo la fine del programma? Le anticipazioni della settimana puntata rivelano che Alessandro si riavvicina a Francesca, mentre Giorgio nutre alcuni dubbi sulla sua relazione con Adele.

Sara e Nicola, invece, sono molto affiatati anche se c’è qualcosa che preoccupa la neo sposa. L’edizione in corso di Matrimonio a Prima vista è in dirittura d’arrivo, ma per le coppie protagoniste è tutto ancora da decidere: ecco cosa accadrà ai neo sposi nella puntata della prossima settimana.

Matrimonio a Prima Vista, riavvicinamento inaspettato tra Francesca e Alessandro

Dopo la reunion delle coppie di neo sposi, Alessandro decide di dare una seconda occasione al rapporto con Francesca. Il giovane organizza così una sorpresa alla moglie: la porta in un ristorante lussuoso e le regala un bellissimo mazzo di fiori. Il momento fra i due è idilliaco e finalmente i neo sposi si scambiano un bacio appassionato. La giovane è entusiasta e si convince che il rapporto fra loro può avere un futuro. Visto il riavvicinamento Francesca invita i suoi genitori a cena per fargli conoscere meglio Alessandro.

Quest’ultimo grazie a delle foto portate dalla mamma della sposa conosce meglio alcuni dettagli dell’infanzia della moglie. Il momento tra i due appare sereno e anche la mamma di Francesca percepisce che la figlia sta bene, anche se non ancora innamorata, tuttavia spera che il matrimonio possa avere un lieto fine e porti a Francesca una maggiore tranquillità.

Giorgio nutre delle incertezze sul rapporto con Adele

Durante la settima puntata di Matrimonio a Prima Vista Giorgio rivela di nutrire dei dubbi sul rapporto con Adele. Dopo aver trascorso una serata serena con degli amici, il neo sposo confessa alla moglie di non sentire le farfalle nello stomaco, è certo di non vivere quella fase di innamoramento necessaria per porre le basi di un futuro insieme. Adele percepisce che in vista della puntata conclusiva il marito si sta preparando a lasciarla: probabilmente le dirà di no, rivelando di non avere alcuni interesse nel prolungare la relazione.

Adele è convinta che per conoscersi meglio serva più tempo, mentre Giorgio è dell’idea che alcune sensazioni vanno provate sin da subito. Le premesse sulla possibilità che il matrimonio tra i due sia destinato a concludersi ci sono tutte, a meno che lo sposo non cambi idea nei prossimi giorni: cosa decisamente molto difficile.

Idillio in corso tra Sara e Nicola

Sara e Nicola stanno vivendo un momento davvero magico. I due appaiono sempre più affiatati e coinvolti: tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e probabilmente la loro unione avrà un seguito. La coppia ha trascorso alcuni giorni a casa di Nicola, abitazione che si trova immersa nella tranquillità delle campagne emiliane, un posto davvero speciale. Tuttavia Sara non ha potuto fare a meno di notare che l’eccesso di pace non è conforme alla sua quotidianità: lei vive a Nova Milanese, città decisamente caotica.

La sposa ha anche l’occasione di conoscere alcuni amici di Nicola e questo le ha permesso di ambientarsi al meglio nella vita del marito. Nicola è molto preso dalla moglie e non manca di manifestare affetto e stima nei suoi confronti. Insomma i due sembrano destinati ad avere un futuro insieme.