Matrimonio a Prima Vista 2026, quali coppie sono ancora sposate?

L’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia, prima della reunion è sempre quella che mette tutti con le spalle al muro. Dopo settimane di convivenza forzata, confronti accesi e tentativi di costruire un’intimità, anche l’edizione 2026 è arrivata al momento decisivo. E il bilancio, questa volta, è tutt’altro che romantico.

Il format, che mette insieme perfetti sconosciuti sulla base di criteri scientifici e affinità psicologiche, promette ogni anno di trasformare un esperimento sociale in una storia d’amore. Ma la realtà, come spesso accade, è più complessa delle aspettative. Le tre coppie protagoniste di questa stagione hanno affrontato cerimonia, luna di miele, convivenza e primo confronto collettivo prima di sedersi davanti agli esperti per la scelta finale.

A guidare il percorso anche quest’anno, il trio composto da Andrea Favaretto, Giulia Davanzante e Nada Loffredi. A loro il compito di ascoltare, analizzare e, in qualche modo, tirare le somme di un’edizione che forse verrà ricordata per la fragilità degli abbinamenti.

Marina e Federico: equilibrio fragile

Tra le tre coppie, Marina e Federico erano sembrati inizialmente i più solidi. I contrasti non sono mancati, ma rispetto agli altri due matrimoni la loro dinamica appariva meno esplosiva. Tuttavia, sotto la superficie si nascondevano incomprensioni profonde.

Il nodo principale? Il bisogno di leggerezza e spontaneità da parte di Federico, contrapposto a un atteggiamento più rigido e controllato di Marina. La gelosia emersa nelle ultime settimane ha contribuito a incrinare ulteriormente un equilibrio già precario.

Alla decisione finale, entrambi hanno scelto di non proseguire il matrimonio. Una scelta maturata con consapevolezza: affetto e rispetto reciproco non sono bastati a colmare l’assenza di quella complicità mentale necessaria che rende una coppia qualcosa di più di un semplice accordo.

Linda e Andrea: incompatibilità dichiarata

Se per Marina e Federico si è parlato di distanza emotiva, per Linda e Andrea il problema è stato più diretto: mancanza di attrazione e incompatibilità caratteriale.

Già nelle puntate precedenti erano emersi segnali evidenti di chiusura, soprattutto da parte di Andrea, poco incline a forzare un’intimità che non sentiva naturale. A complicare ulteriormente la situazione, alcune confidenze esterne che hanno acceso tensioni e sospetti.

Il confronto finale ha confermato ciò che molti telespettatori avevano intuito: nessuna volontà di ripartire, nessuna apertura verso un secondo tentativo. La decisione di separarsi è apparsa quasi inevitabile, frutto di un percorso che non è mai davvero decollato.

Irene e Andrea: un finale aperto

La sorpresa – se così si può dire – arriva dalla terza coppia. Irene e Andrea hanno attraversato un inizio turbolento con diffidenze e silenzi. Con il passare delle settimane, però, qualcosa è cambiato.

Il tempo trascorso nelle rispettive città ha permesso loro di conoscersi in contesti più autentici, lontani dalla pressione dell’esperimento. Il dialogo è diventato più fluido, la complicità più evidente.

Eppure, anche in questo caso, la scelta ufficiale è stata quella di non restare sposati. Una decisione che, però, non suona come un addio definitivo. I due hanno chiarito di voler continuare a frequentarsi senza l’etichetta formale di marito e moglie. Un passo indietro che potrebbe trasformarsi in una ripartenza.

Il risultato complessivo parla chiaro: nessuna coppia ha scelto di confermare il matrimonio al termine dell’esperimento. Un esito che fa di questa stagione, tra le meno fortunate di Matrimonio a Prima Vista Italia dal punto di vista sentimentale.