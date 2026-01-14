Matrimonio a prima vista 2026, chi sono Marina e Federico: età, lavoro, profilo Instagram

La sedicesima stagione di Matrimonio a prima vista ha aperto le danze il 7 gennaio scorso e come sempre cresce la curiosità sui protagonisti: chi sono? da dove provengono? e perchè hanno deciso di trovare l’amore, si spera vero, in un contesto televisivo? In questo contesto televisivo?

Il format non ha bisogno di presentazioni, ma continua a sorprendere. Anche questa volta, l’esperimento sociale gioca con le aspettative, mette in discussione i modelli classici di relazione e chiede ai protagonisti un atto di fiducia totale. Non conoscersi, sposarsi, convivere: tutto in poche settimane, sotto l’occhio attento delle telecamere.

Tra le coppie più osservate della sedicesima edizione, in onda su Real Time, spiccano Marina Bernardi e Federico Cortinovis. Due mondi diversi, due età lontane, un punto d’incontro ancora tutto da costruire.

Conosciamo meglio la coppia

In onda da soli 7 giorni, Matrimonio a prima vista Italia ha attraversato reti, piattaforme e stagioni mantenendo intatta la sua identità. Basato sul format internazionale Married at First Sight, il programma affida le coppie a un team di esperti che accompagna i partecipanti in cinque settimane di convivenza, fino alla decisione finale: restare sposati o dirsi addio.

A guidare Marina e Federico ci sono la sessuologa Nada Loffredi, la psicologa clinica Giulia Davanzante e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto, chiamati a leggere dinamiche, fragilità e potenzialità di un legame nato “al buio”. Cosa si sa sui due protagonisti?

Ventisette anni, originaria di Rimini, Marina è energia pura. Lavora come receptionist, ma il suo percorso professionale è fatto di cambi di rotta e tentativi, sempre mossi dalla voglia di trovare la propria strada. Nel futuro immagina un progetto tutto suo: aprire una gelateria e trasformare un sogno in indipendenza. La sua vita è scandita da amicizie, allenamenti in palestra e dalla necessità di sentirsi sempre in movimento. La famiglia ha avuto un ruolo complesso nella sua crescita: la separazione dei genitori l’ha portata a rivedere gli equilibri affettivi, rafforzando però il legame con i fratelli, oggi suo punto fermo e riferimento emotivo.

Federico ha 38 anni e vive in provincia di Bergamo. È warehouse manager, un ruolo che riflette il suo carattere organizzato e concreto. Ma fuori dal lavoro emerge un lato più spontaneo: sport, natura e cucina sono i suoi spazi di libertà. Ama invitare amici, condividere cene e sperimentare ai fornelli, con una predilezione per i risotti. In amore porta con sé un passato intenso: una relazione importante con una donna già madre lo ha visto crescere un bambino come fosse suo. Anche dopo la fine della storia, quel legame è rimasto, lasciandogli un’idea di famiglia profonda e non convenzionale.

Matrimonio a prima vista 2026 va in onda ogni mercoledì su Real Time (canale 31) ed è disponibile in anteprima streaming su Discovery+, per gli abbonati. Un appuntamento fisso per chi ama le storie d’amore sopra le righe.