Matrimonio a prima vista 2025 in partenza: data d’inizio e chi sono le nuove coppie

Matrimonio a Prima Vista torna su Real Time. A partire dal 10 settembre ci sarà infatti la nuova stagione del reality show che permette a tre coppie di sconosciuti di incontrarsi e sposarsi al gruppo. A “spingerli” sull’altare sono un gruppo di tre esperti che li accoppiare. Riuscirà a trionfare l’amore o sarà l’insoddisfazione ad averla vinta? Il pubblico vede intanto una modifica importante nel programma: esce dal cast il sociologo Mario Abis ed entra invece la psicologa clinica Giulia Davanzante, che affianca il life coach Andrea Favaretto e lo psicoterapeuta Nada Loffredi.

Tutte le nuove coppie di Matrimonio a Prima Vista

La nuova edizione del reality show sarà presto disponibile su Discovery +, dove verranno già caricati i primi episodi, che potranno essere visti da tutti gli abbonati al servizio. L’ufficio stampa del programma ha divulgato gli accoppiamenti di queste nuove puntate. I primi sono Melissa e Matteo: lei 28 anni vive a Varedo e lavora come estetista. Per lei la famiglia è importantissima e le sue passioni sono invece fare shopping e dormire. Lui ha invece 34 anni ed è originario di Bollate; come lavoro fa il logistic manager e, dopo la morte del papà avvenuta cinque anni, ha un rapporto speciale con tutta la sua famiglia.

Poi ci sono Roberta e Dario: lei abita a Caltanisetta, ha 34 anni e lavora come clinic manager. Nella clip di presentazione ha dichiarato che l’esempio del vero amore lo vede nei suoi genitori. Adora leggere, cucinare e ascoltare la musica. Lui è invece originario di Bari, ha 37 anni e lavora come operatore grafico per eventi sportivi. Infine, a partecipare al programma, sono Luca e Roberta. Lei vive a Torino, ha 28 anni ed è un’addetta alle vendite. La sua passione più grande? La musica. Lui ha 36 anni, è originario di Milano e lavora come operaio in una catena di supermercati. Ha un fratellastro di 28 anni e un rapporto complicato con il padre.

Gli esperti

Nel team di esperti c’è in primis Giulia Davanzante, una psicologa clinica con un approccio sistemico-relazionale ed esperta nell’impatto delle relazioni e dell’attaccamento sullo sviluppo della personalità. Nel programma si occupa del percorso della coppia e analizza il linguaggio non verbale, oltre che le reazioni dei singoli partecipanti.

Nada Loffredi è invece una psicoterapeuta esperta in sessuologia clinica, che si concentra sull’affinità sessuale dei candidati e sulla chimica che si instaura tra di loro; Andrea Favaretto è life coach ed esperto di comunicazione, pronto ad aiutare gli sposi a superare gli ostacoli. I sei partecipanti sono stati selezionati tra migliaia di candidati, mediante un dettagliato lavoro di matching composto da interviste, prove attitudinali e test psicologici.