Matrimonio a Prima Vista 15… E poi: le scelte finali. Cosa è successo dopo la fine delle registrazioni

Matrimonio a Prima Vista è tra i format di maggiore successo di Real Time, un reality diverso e originale che è stato definito soprattutto un esperimento sociale. La mission del format è quella di unire in matrimonio persone che non si sono mai viste, ma che secondo gli esperti hanno delle affinità. Dopo la cerimonia vengono seguiti nel loro percorso e alla fine devono decidere se rimanere insieme o dirsi addio. Nelle varie edizioni che sono andare in onda sono nati diversi amori e alcuni coppie oggi hanno messo su famiglia, mentre altre pur uscendo insieme si sono lasciate in un secondo momento.

Ma cos’è successo ai protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 15? Chi ha scelto di proseguire il percorso dandosi una possibilità e chi invece ha optato per un addio definitivo? Nella puntata dedicata al mese dopo la fine delle registrazioni sono state rivelate le scelte finali dei concorrenti. La prima coppia a raccontare il loro vissuto è Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro: i due al momento della scelta hanno deciso di separarsi, ma non in modo definitivo. Hanno infatti manifestato il desiderio di continuare a conoscersi, visto che l’esperienza fatta era stata importante per entrambi.

I due si sono visti dopo la scelta, ma non sono riusciti a dare una svolta al loro rapporto. Inoltre Dario è convinto che Roberto abbia avuto contatti con un’altra persona. Dario e Roberta hanno così scelto di prendere strade diverse, fra loro c’è una sorta di muro che non sono riusciti ad abbattere e che non gli ha permesso di fidarsi l’uno dell’altra e di conoscersi meglio. Dopo aver confermato la rottura Dario ha rivelato di aver conosciuto un’altra ragazza, che oggi sta frequentando.

Roberta e Luca oggi: la decisione dei due

Roberta Murano e Luca Merlo invece, dopo aver fatto uno scherzo alla redazione rivelando di essersi lasciati, confermano di essere molto felici. Si sono trovati e sono molto grati Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante che li hanno fatti incontrare. Fra loro c’è stato un feeling quasi immediato e ora non possono fare a meno l’uno dell’altra. Anzi stanno già pensando ad avere dei bambini: “Non potrei immaginare un padre migliore per i nostri figli“.

Luca è anche pronto a trasferirsi a Torino dove Roberta ha una bellissima casa. I due hanno confermato di essere una coppia a tutti gli effetti e cercano di trascorrere più tempo possibile insieme. La Murano ha trovato l’amore, ma anche un’amica speciale: si è legata a Melissa, sposa di Matteo. Le due sono oggi vicine e si vogliono molto bene.

Matteo e Melissa, un finale inatteso

Occhi puntati anche su Matteo e Melissa. I due si sono detti no alla scelta, si sono rivisti solo per firmare gli atti della separazione. I due non hanno trovato nessuna affinità e hanno capito di non essere fatti per stare insieme. Matteo ha poi ammesso di aver conosciuto una ragazza con cui condivide diverse passioni. Anche Melissa sta frequentando una persona, ma non vuole precipitare le cose: sta facendo un passo alla volta.

Melissa è felice di aver partecipato a Matrimonio a prima vista, ma si è resa conto di non essersi goduta appieno l’esperienza. La giovane ha poi dichiarato che le dispiace di non aver spiegato a Matteo perché è apparsa rigida e poco predisposta durante il programma: si è sentita insicura, e si è bloccata, ma c’è da dire che Matteo in alcune occasione avuto un comportamento severo e questo non l’ha aiutata. I due hanno confermato la rottura.