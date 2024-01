Matrimoni vip 2024 annunciati in diretta tv

Matrimoni vip 2024: il nuovo anno sarà ricco d’amore per le coppie vip. I fan, sui social, sui giornali ed in tv, avranno la possibilità di seguire i preparativi dei matrimoni più attesi. Dopo vari rinvii, per esempio, Simona Ventura e Giovanni Terzi convoleranno a giuste nozze il prossimo 6 luglio a Rimini. Sarebbero stati scelti anche i testimoni, l’amico Marco Di Terlizzi per lo sposo mentre la scelta della conduttrice sarebbe ricaduta sull’amica e collega di ‘Citofonare Rai 2’, Paola Perego.

La proposta ufficiale, con tanto di consegna dell’anello di fidanzamento, è stato consegnato dal giornalista in diretta tv durante una puntata di ‘Ballando con le stelle’.

Verissimo, però, rimane il salotto privilegiato per svelare gravidanze, fidanzamenti, matrimoni, cambi di vita. Lo sa bene Manila Nazzaro che, ospite di Silvia Toffanin, ha annunciato, in esclusiva, di voler sposare il compagno Stefano Oradei. La data scelta è il 13 maggio. I figli, avuti dall’ex marito, accompagneranno la mamma all’altare. Il maestro di ballo del talent show di Milly Carlucci ha fatto la proposta dopo appena due mesi della loro frequentazione.

“Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea. Siamo felici così. Un figlio? Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre. Adesso mi godo la storia con Stefano, che è una persona speciale per gentilezza e bontà d’animo. Ho un passato complicato, ma non ho mai smesso di sperare nell’amore e sono felice”

Anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, genitori del piccolo Gabriele, hanno svelato che si sposeranno l’11 ottobre vicino Caserta: “Sarà all’aperto, saremo immersi nel verde”. La proposta è arrivata la notte del 31 dicembre. Al figlio il compito di consegnare l’anello alla futura sposa.