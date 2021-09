Matrimoni vip 2022: le coppie che si sposeranno il prossimo anno (foto e video)

Negli ultimi mesi, sono fioccate (almeno sui social) le proposte di matrimonio anche tra i personaggi del piccolo schermo che, dopo il Covid, hanno deciso di giurarsi amore eterno nel nuovo anno. Vediamo alcuni matrimoni vip 2022.

Andrea Celentano e Raffaele Giudice di Temptation Island

Dopo aver intrapreso il viaggio nei sentimenti, nel 2018, la coppia sembra avere tutte le carte in regola per vivere il resto dei giorni da marito e moglie. La dichiarazione d’amore è avvenuta, lo scorso 23 luglio, in riva al mare con tanto di anello di fidanzamento ufficiale:

Dieci anni di noi e milioni di volte Si, Ja, Yes, Oui…

23 Luglio 2021 non dimenticherò mai questa serata, mi hai regalato un sogno, una sorpresa che giuro, non mi aspettavo, almeno non adesso, ma tu come al solito sai stupirmi sempre positivamente. @andreacelentanoo ti amo!

Grazie a chi ha reso concreto tutto quello che aveva pensato. @lovevents_ siete pazzesche!

@giuseppeannunziataph @floral_inspiration__ @temporealeproduction @gruppo_arechi_live_band @magie_dei_sapori_gaeta @bali_bedreams . Amiche non vedo l’ora di raccontarvi tutto, ma auguro già a tutte voi una gioia piena d’amore così… Ps. grazie per i migliaia di auguri.

Meriti tutto questo ed anche di piu !!

@raffagiu_

23/07/2021!

#marriageproposal

Sabrina Ghio di Amici e Carlo Negri

Anche l’ex ballerina di ‘Amici’ ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha ricevuto la fatidica proposta dal fidanzato Carlo Negri a cui è legata sentimentalmente da diversi anni. Il 3 agosto, in una masseria in provincia di Brindisi, il compagno si è inginocchiato, ha aperto l’astuccio con l’anello e le ha chiesto ufficialmente la mano sulle note di ‘Abbracciame’ di Andrea Sannino. Il commovente momento è stato vissuto assieme alla figlia Penelope, nata dal primo matrimonio con l’immobiliarista Federico Manzolli con cui la Ghio è stata sposata dal 2008 al 2014.

Michele Nocca di Amici e John Azzopardi

Il 25 agosto, l’ex danzatore del talent show di Maria De Filippi, ha ufficializzato la volontà di convolare a giuste nozze con il fidanzato John Azzopardi. I due si scambiano tenere dediche d’amore sui social:

5 anni e mezzo di noi.. 5 anni e mezzo sognando questo giorno.. sono letteralmente al settimo cielo dalla felicità! Non avrei potuto chiedere una proposta più magica.. è stato tutto perfetto, soprattutto vedendo l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita mettendosi in ginocchio chiedendo di entrare in questo prossimo capitolo della nostra vita insieme! Mi completi in tanti modi.. siamo uno e lo saremo per sempre! Ho detto Sì ora e non vedo l’ora di dire Sì di nuovo! Ti amo immensamente amore mio, saluti a noi, alla nostra felicità, al nostro futuro! PER SEMPRE