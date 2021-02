Matilde Brandi: “Sogno di poter prendere parte ad Amici”

Matilde Brandi, intervistata, dal magazine ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, ha tracciato un bilancio della sua breve esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’. All’interno del loft di Cinecittà, la showgirl ha trovato in Elisabetta Gregoraci una vera amica:

“Nella casa ho amato Elisabetta, infatti, continuiamo a frequentarci. Vero, non sono mancate le incomprensioni con altri concorrenti come Maria Teresa Ruta. Ma credo che con lei non ci sia stato tempo a sufficienza per spiegarci e capirci”

Dopo l’esperienza televisiva come inquilina del reality di Canale 5, la ballerina sogna di tornare sul piccolo schermo (o in teatro) con un ruolo da protagonista: “Sono già arrivate alcune interessanti proposte che sto valutando. Spero, pandemia permettendo, che partiranno a breve”.

L’ex stella del Bagaglino (diplomatasi, nel 1990, al balletto di Roma), ha ancora un sogno nel cassetto da realizzare professionalmente dopo tanti anni di onorata carriera:

“Poter prendere parte ad Amici. Lo seguo dalla prima edizione, sono una fan accanita perché è l’unico programma che sa veramente valorizzare la danza in Italia”.

Qualcuno di voi, forse, ricorderà, sicuramente che la Brandi è stata nella scuola di ‘Amici’ come coreografa esterna per uno stage di danza moderna ai ballerini della quattordicesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Matilde Brandi ad Amici pic.twitter.com/uX8SMKIiyk — disagiotv (@disagio_tv) February 19, 2021

Alle allieve di danza di allora, Klaudia Pepa e Vanessa fece indossare i tacchi per tirar fuori la loro sensualità in un balletto che coniugasse tecnica e stile. La De Filippi accoglierà l’autocandidatura della Brandi cucendole addosso un ruolo inedito nella scuola di Canale 5?