Masters 1000 Shanghai: Sinner debutta con Altmaier. In campo anche Musetti, Arnaldi e Darderi

Jannik Sinner apre il suo torneo contro l’insidioso Daniel Altmaier, tennista che spesso lo ha messo in difficoltà con match lunghi e dispendiosi. In campo anche Musetti contro l’argentino Comesaña, Arnaldi che trova Davidovich Fokina, e Darderi che affronta il cinese Bu

Dopo il titolo a Pechino e un giorno extra di riposo, Jannik Sinner torna nella città dove dodici mesi fa alzò il trofeo e riparte con ambizioni da vertice. Il tabellone di Shanghai si è già “aperto” per il forfait di Alcaraz, che ha deciso di risparmiarsi in vista del ricchissimo plateau delle ATP Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre.

Shanghai, Sinner ritrova Altmaier

Match a fine programma, indicativamente intorno alle 12,30. Rivalità breve ma intensa quella tra l’altoatesino e Altmaier: 1-1 il bilancio nei Major, e sempre al quinto set. Sinner vinse agli US Open 2022 rimontando con autorevolezza; Altmaier si prese la rivincita al Roland Garros 2023 in una maratona di nervi e bracci. Il tedesco arriva da un primo turno pulito vinto in due set contro l’olandese Schoolkate (6-3 6-4) ed è in buone condizioni ma il quadro generale è certamente moto cambiato rispetto a due anni fa.

Test interessante per Jannik Sinner sulle caratteristiche di un avversario che ancora una volta potrebbe farlo sudare con i suoi cambi di ritmo e un certo talento per le corte. Se Sinner troverà presto profondità col rovescio in spinta, l’inerzia può girare a suo favore senza scivolare nella solita maratona che potrebbe costargli tossine e fatiche in vista di un torneo che si gioca a fine stagione e nel corso del quale ogni stilla di energia sprecata può costare carissima.

Gli altri italiani a Shanghai: Musetti, Arnaldi e Darderi

Musetti vs Comesaña

Match-up intrigante per Lorenzo Musetti, chiamato a riaccendere la spinta in saltia dopo un periodo altalenante. L’argentino Comesaña, numero 26 del ranking, è giocatore in crescita, solido e intenso da fondo, più a suo agio sulla terra ma capace di spingere sul duro se gli si concede tempo.

Per Lorenzo sarà cruciale anticipare in rovescio e variare traiettorie (smorzate, back, cambi lungolinea) per non incastrarsi nello scambio monocorde; in risposta, occhio alle prime esterne dell’argentino sul lato dei vantaggi. L’azzurro parte con più talento shot-making, ma serviranno lucidità nelle scelte e un primo colpo aggressivo dopo il servizio. Un solo precedente, a Wimbledon lo scorso anno: Musetti vinse in quattro set.

Arnaldi vs Davidovich Fokina

Matteo Arnaldi ha iniziato bene la settimana e ora alza subito l’asticella contro Alejandro Davidovich Fokina, giocatore tra i più imprevedibili del circuito, cinquanta posizioni più alto di lui nel ranking.

Lo spagnolo alterna fiammate di livello top a blackout, però a Shanghai le condizioni possono esaltare il suo anticipo di rovescio e le discese a rete. Match difficile ma non impossibile per un Arnaldi che a Pechino ha fatto molto bene. Tre precedenti: due vittorie per l’azzurro ma l’ultima, poche settimane fa nella semifinale di Delray Beach è andata allo spagnolo.

Darderi vs Bu

Match possibile per Luciano Darderi (numero 30), che trova il cinese Yunchaokete Bu, non particolarmente quotato ma motivatissimo in quello che per lui è uno dei tornei più importantiu dell’anno in termini di visibilità. Bu arriva al match galvanizzato dalla vittoria nel torneo di doppio con Ho e dalla qualificazione contro Cerundolo conquistata in tre set con una certa autorevolezza.

Match da leggere sul piano emotivo: l’azzurro dovrà raffreddare l’entusiasmo di casa lavorando sulla diagonale di dritto, dove può aprire il campo e poi colpire in avanzamento. I due si ritrovano a distanza di pochi mesi dall’unico precedente in carriera major, gli Internazionali di Roma dove Darderi vinse in due set.

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