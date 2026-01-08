Masterchef, perché Bastianich ha lasciato la trasmissione

Joe Bastianich è stato un pilastro del programma culinario Masterchef per diverso tempo, ricoprendo il ruolo di uno dei temuti giudici. In modo inaspettato, lo chef ha però annunciato il suo addio al talent show: una scelta che ha sorpreso i telespettatori e che è stata, senza ombra di dubbio, molto chiacchierata.

Le voci sulle presunte liti nel backstage di Masterchef

Durante le prime stagioni di Masterchef Italia, a ricoprire i ruoli di giudici sono stati Joe Bastianich e Carlo Cracco. Quest’ultimo ha poi abbandonato il programma per dedicarsi ad altri progetti personali, e questa decisione ha dato il via a diverse indiscrezioni che parlavano di un presunto litigio tra i due chef. In un’intervista rilasciata per il Il Fatto Quotidiano nel 2019, lo stesso Bastianich ha fatto alcune considerazioni personali sui suoi – ex – colleghi del programma. “Siamo amici, lavoriamo insieme ma abbiamo opinioni diverse, che ci sta” – ha esordito lui – “Bruno Barbieri a volte è troppo purista e mi fa inc****re, Antonino Cannavacciuolo parla napoletano e non si capisce niente. Carlo Cracco è un presuntuoso“.

Pare quindi che ci siano state tensioni anche tra Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, ad esempio per via di un tipo di piatto da utilizzare per il risotto. Delle parole che hanno fatto sicuramente parlare i giornali e sono rimaste, per molto tempo, nell’immaginare collettivo. La squadra di Masterchef è invece oggi molto cambiata: nel team, oltre a Cannavacciuolo e Barbieri, è arrivato anche Giorgio Locatelli. Nel corso delle puntate, si nota infatti la grande sintonia che c’è tra i tre giudici, diventati amici prima ancora che colleghi.

Il motivo dell’addio

Nonostante le tante indiscrezioni sugli eventuali conflitti avvenuti nel backstage di Masterchef, è stato proprio lo stesso Bastianich a rivelare il vero motivo del suo addio al programma. Ad un certo punto, lo chef ha preferito lasciare la “nave” per dedicarsi alla sua seconda passione, cioè quella per la musica. Nel mese di settembre 2019, ha infatti pubblicato il suo primo album intitolato Aka Joe e ha anche viaggiato molto, in tutta Italia, per presentare i suoi brani inediti.

A darne l’annuncio è stato Bastianich sul suo profilo Facebook. “Questo è un anno di grandi cambiamenti” – ha scritto – “ho infatti deciso di prendermi una pausa come giudice di MasterChef Italia. Otto anni fa sono arrivato alla mia prima edizione oltre Oceano, senza sapere quanto questo programma avrebbe cambiato la mia vita. È stata una grande occasione, in cui ho lavorato e incontrato persone stupende, trovato colleghi di lavoro che stimo e che posso considerare amici e che negli anni mi ha portato ad evolvere con il programma mostrando di più chi sono e la mia storia“.