E’ morto a soli 49 anni Paolo Armando, concorrente di MasterChef Italia 2015. L’uomo è stato trovato privo di vita nella sua casa in provincia di Cuneo: stando ad alcune fonti, è stato stroncato da un infarto e gli operatori del 118 non hanno potuto far nulla per aiutarlo. Ignote le cause del decesso: Paolo aveva solo 49 anni, era sposato e lascia tre figli di 15, 12 e 8 anni. Lavorava come informatico presso la Provincia di Cuneo da quasi 20 anni, ma la passione per la cucina lo spinse a partecipare a MasterChef. Era il 2015 e il talent show di Sky Uno era già un format di successo: Paolo Armando riesce a conquistare un posto nella Masterclass della quarta stagione, convincendo i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Riesce poi a farsi apprezzare dagli altri concorrenti e dal pubblico a casa per quel suo approccio sincero e quasi infantile alla cucina. Ma la sua determinazione e la sua tenacia gli sono valsi il soprannome di Tigre: una tigre dagli occhi puliti e sorridenti che approderà alle fasi finali del cooking show.

La notizia ha ovviamente scosso la sua comunità, presso la quale era molto attivo, e tutti gli amanti del programma. La squadra di MasterChef non ha mancato di pubblicare un ricordo e un pensiero per la famiglia, improvvisamente privata della sua ‘tigre’.

Con grande dolore salutiamo Paolo Armando, aspirante chef della quarta edizione di MasterChef Italia. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Tigre 🧡 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) June 18, 2021

E ci stringiamo anche noi in un grande abbraccio alla moglie e ai tre figli.