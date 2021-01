MasterChef Italia, morto l’ex concorrente Alberto Naponi

È scomparso a 76 anni Alberto Naponi, concorrente della terza edizione di MasterChef Italia e ricordato dal pubblico per la sua passione per le ‘paperine’. La notizia è arrivata con un tweet del profilo ufficiale del cooking show di Sky Uno.

È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia.

Ciao Alberto 🧡 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 24, 2021

si legge nel post comparso in realtà su tutti i social del programma. Tra i ricordi degli ex compagni sui social c’è quello di Michele Cannistraro, che gli ha dedicato un post su FB.

Correva l’anno 2014 e MasterChef iniziava a unire all’attenzione per le qualità culinarie anche quella per un casting ‘accattivante’ sul fronte dei personaggi e Alberto Naponi univa le due anime di quell’edizione. Nel cast di quell’annata conquista un posto in MasterClass un pensionato di 68 anni da Cremona, con la passione per la buona cucina e per le belle donne.

“Posso solo dire che ho trascorso buona parte della mia vita circondato da una grossa cerchia di amici: con loro ho condiviso momenti indimenticabili, attimi che rivivo sempre con molto piacere ogni volta che capita di incontrarsi di nuovo. La mia famiglia era le più note e ricche di Cremona, una ricchezza che passava però in secondo piano quando si parlava d’arte: nella mia casa si respiravano solo emozioni legate a qualsiasi forma ed espressione artistica. Ora la ricchezza è finita, ma sono rimaste le stesse emozioni di allora che conservo molto gelosamente. Vi saluto caramente!”

Si legge nella sua scheda di presentazione e sul sito del programma c’è la possibilità di rivedere i suoi video e le sue ricette. Ed è un bel modo per ripercorrerne il percorso a MasterChef, in quel 2014 che lo vedeva al cospetto di Bruno Barbieri, Carlo Cracco e di Joe Bastianich, che lo prese particolarmente a benvolere e con il quale si ricordano discreti siparietti. Ed è un bel modo per ricordarlo.