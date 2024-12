MasterChef Italia 2024 inizia ufficialmente oggi, giovedì 12 dicembre 2024, con il primo doppio appuntamento dedicato al Live Cooking nei quali i giudici – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – sceglieranno gli aspiranti chef della 14 MasterClass.

Il cooking show, un format Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ha introdotto diverse novità, che abbiamo presentato e che abbiamo anche ‘discusso’ con Stefania Rosatto di Endemol in occasione della presentazione stampa dell’edizione, e le vedremo già in questo primo appuntamento dedicato alle Audizioni degli aspiranti chef. Ma vediamo cosa succederà questa sera.

MasterChef Italia 14, anticipazioni prima puntata 12 dicembre 2024

Come detto, questa sera va in onda il primo doppio appuntamento dedicato ai Live Cooking: due puntate da 65′ circa (è stato ormai abbandonato il formato classico da 50′) in cui i giudici iniziano a incontrare quanti sono stati selezionati dalla produzione per far assaggiare alla ‘santa Trinità’ – al sesto anno insieme – le proprie doti culinarie.

Anche quest’anno tre sì danno diritto subito all’ingresso in MasterClass col Grembiule Bianco, mentre due sì si traducono in un Grembiule Grigio con un’ulteriore prova per entrare in gara. Ma qui iniziano le novità: in primis, a valutare i Grembiuli Blu sarà solo il giudice che ha detto no e con un Blind Test, un assaggio al buio che quindi permette di concentrarsi solo sui piatti e non sulle storie e i caratteri dei candidati; la seconda novità è nella possibilità degli aspiranti chef di giocarsi un ‘all-in’ che concede 5′ in più per completare il proprio piatto davanti ai giudici, ma preclude la possibilità di avere un Grembiule Grigio.

Altra novità la presenza nella sala delle preparazioni di una ‘emanazione’ dei giudici, un ospite speciale e misterioso che seguirà gli aspiranti chef nei 40′ a loro disposizione per la linea e riporterà ai giudici, alla bisogna, come si sono comportati prima di arrivare al loro cospetto.

La MasterClass si completerà giovedì prossimo, 19 dicembre, con il secondo doppio appuntamento dedicato alle selezioni.

Come seguire MasterChef 2024 in diretta e in live streaming

MasterChef Italia 2024 va in onda ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. In tutto 12 settimane per 24 puntate da 65′ circa prodotte, come detto, da Endemol Shine Italy. Si dovrebbe terminare a fine febbraio.

Noi come sempre seguiremo la puntata live su TvBlog a partire dalle 21:15. Che passi il migliore.