Seguiamo live la conferenza stampa di presentazione di MasterChef Italia 13, dal 14 dicembre in prima serata su Sky Uno e Now

MasterChef Italia 2023-2024 si presenta alla stampa in questo lunedì 11 dicembre 2023, a pochi giorni dal debutto della sua tredicesima edizione, in programma giovedì 14 dicembre alle 21.20 su Sky Uno e in streaming su Now. Per l’occasione si è scelto di organizzare un evento nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tanto di panel accademico per presentare quello che, di fatto, è ormai un caso di studio nel panorama dei talent show, in generale, e del genere cooking in particolare.

A dire il vero, la presentazione di MasterChef 13 si inserisce nell’ambito della consegna dei diplomi del Master “Fare Tv”: a fare gli onori di casa, dunque, Fausto Colombo, prorettore delegato alle attività di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo, e Mario Gatti, direttore della sede di Milano dell’Università Cattolica; previsti anche gli interventi di Francesca De Martini, Original Productions Entertainment Pay & Free-To-Air Director Sky Italia, di Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato Endemol Shine Italy, di Massimo Scaglioni, direttore del Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi (Ce.R.T.A.) dell’ateneo, di Anna Sfardini, direttore didattico del master Fare Tv. Tutti loro dialogheranno con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che ‘finalmente’ salgono in cattedra.

Seguiremo, dunque, la presentazione di MasterChef Italia 2023-2024 a partire dalle 11.45, cercando di cogliere gli aspetti più televisivi e meno accademici dell’incontro. Vedremo se sarà utile a cogliere qualche aspetto ‘inedito’ di un format che dopo 13 anni ha dimostrato di sapersi adattare, riuscendo a offrire sempre qualcosa di nuovo al proprio pubblico, senza sedersi sugli allori.

Appuntamento alle 11.45 con il liveblogging della conferenza stampa di presentazione di MasterChef Italia 13. In attesa vi lasciamo col promo di questa nuova edizione.

C'è un po' di MasterChef in ognuno di noi. La nuova stagione di #MasterChefIt dal 14 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW 🍳@SkyItalia @NOWTV_It @barbierichef @Antoninochef @GLocaOfficial pic.twitter.com/jbsxfTylF7 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) November 16, 2023