Iginio Massari è ormai un cult di MasterChef Italia: non c’è edizione che non lo veda almeno ospite di una puntata del cooking show e fin dalla sua prima apparizione nel 2012, alla seconda edizione, è riuscito a catalizzare l’attenzione del grande pubblico televisivo e diventare il vero incubo dei concorrenti. Più del ‘veloooce’ di Carlo Cracco, più dei piatti lanciati di Joe Bastianich, più dei paccheri ben piazzati di Antonino Cannavacciuolo, lo sguardo di ghiaccio di Massari e le sue preparazioni sono un must del programma e il terrore per chi spera di vincere il titolo di Miglior Chef Amatoriale d’Italia.

Di fatto la sua lunga carriera a MCI è seconda solo al veterano Bruno Barbieri: intorno alla sua voce inconfondibile, alla sua prosodia magnetica e ai suoi giudizi netti, il programma ha costruito un vero e proprio evento stagionale che negli anni ha assunto diversi ‘colori’. Tra le più divertenti e riuscite la partecipazione a MasterChef Italia 2019, con una apparizione più divertita e fuori dagli schemi del solito.

Questa volta gli autori hanno puntato sull’incubo Massari con un ingresso degno di un maestro del thriller. Un filino too much, siamo onesti (come del resto questa stagione di MCI che è tornata a giocare un po’ più con i personaggi che con la cucina, purtroppo), ma Iginio Massari ospite di MasterChef Italia nella puntata di giovedì 10 febbraio 2022 era quello di cui avevamo bisogno nella settimana dopo Sanremo.