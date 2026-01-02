Masterchef Italia 15, l’eliminazione doppia (inaspettata), Cannavacciuolo corteggiato, Carlotta tra tensioni e polemiche

Anche la puntata di Capodanno di Masterchef Italia 15 porta due eliminazioni: Eros e Piponzio abbandonano la competizione dopo la Green Mystery Box di Chiara Pavan e il pressure test sugli gnocchi. Matteo Lee conquista anche la Green Pin, Carlotta al centro di qualche polemica.

Il ritorno nella Masterclass di Masterchef Italia 15, trasmesso su Sky Uno e NOW nella serata di Capodanno, ha segnato un passaggio decisivo per i 18 concorrenti ancora in gara. La puntata ha regalato prove difficili, tensioni tra i partecipanti e una doppia eliminazione che ha lasciato il segno: Eros e Piponzio hanno dovuto abbandonare la cucina più famosa d’Italia.

La Green Mystery Box di Chiara Pavan

Ad aprire l’episodio è stata una delle novità assolute del programma: la Green Mystery Box, affidata alla chef stellata Chiara Pavan (già incontrata dai concorrenti nelle selezioni iniziali). La prova, costruita attorno al concetto di sostenibilità e riutilizzo degli scarti, ha messo i cuochi di fronte a una sfida inedita: interiora di seppia, cinghiale, carcassa di piccione, baccello di piselli e scarti di carota. Tutto da riutilizzare nel modo più creativo e interessante possibile.

Un banco di prova che ha portato gli aspiranti chef a confrontarsi non solo con la tecnica, ma anche con un approccio etico agli ingredienti. I tre migliori chiamati dai giudici sono stati Matteo Lee, Teo e Alessandro. Quest’ultimo si è aggiudicato la Golden Pin (la spilla che permette di salvarsi dalle prove eliminatorie), mentre Lee ha conquistato la Green Pin, che garantisce 10 minuti in più durante una prova futura.

Matteo Lee perde la Golden Pin ma resta protagonista

Ed è proprio Matteo Lee a confermarsi uno dei punti di riferimento della Masterclass. Dopo aver ottenuto la Golden Pin nelle puntate precedenti, alla Green Mystery Box Lee ha conquistato anche la Green Pin. E quando chef Locatelli gli ha chiesto se si sentisse forte, la sua risposta è stata comunque misurata: “Sono stato solo bravo in due prove”. Un po’ chef e un po’ guru: si tratta dello stesso concorrente che qualche giorno fa di sé aveva detto “sto zitto ma ascolto tutto molto bene”…

Al successivo pressure test, però, Lee ha subito perso lo scudo della Golden Pin, per altro affrontando il momento senza esitazioni e dimostrando di saper gestire anche le difficoltà. Un passaggio che ha confermato come anche i concorrenti considerati più forti possano vacillare, dimostrandosi però all’altezza delle difficoltà e affrontandole senza esitazioni.

Carlotta divide la Masterclass

Tra i momenti più discussi della puntata, i commenti di Carlotta che hanno creato non poche tensioni all’interno della Masterclass. La concorrente ha prima preso di mira gli uomini, criticando tuttavia indirettamente anche le valutazioni dei giudici e sostenendo che tra i migliori vengano scelti sempre loro, per poi reagire apertamente alla difficoltà di Dounia, costretta a salvarsi sacrificando la sua Golden Pin.

Un atteggiamento che non è passato inosservato né ai compagni né al pubblico a casa, prodigo di messaggi social su questo argomento, e alimentando le dinamiche interne al gruppo e facendo di Carlotta una delle figure più combattive ma anche più divisive di questa edizione.

La prova in esterna: la rivincita di Iolanda

La prova in esterna ha visto Iolanda nel ruolo di capitana. Nonostante le difficoltà e le critiche ricevute durante la sfida, la sua squadra è riuscita a imporsi, ribaltando le aspettative iniziali. Un risultato che ha costretto anche i più critici a riconoscere l’esito della prova, soprattutto quando a Iolanda è stata affidata una scelta estremamente delicata per la fase successiva.

Dorella e Cannavacciuolo: siparietti e richiami

Nel corso della puntata, Dorella è finita al centro dell’attenzione per una serie di siparietti con chef Antonino Cannavacciuolo. Tra battute e risate, la situazione è rimasta leggera e spiritosa rivelando un carattere aperto e goliardico della chef. Ma poco dopo, però, è arrivato un richiamo da parte di chef Barbieri, che l’ha invitata a parlare meno e a concentrarsi di più sul lavoro. Un contrasto evidente tra esuberanza verbale e rendimento in cucina, che comunque resta giudicato non negativo.

La doppia eliminazione: addio a Eros e Piponzio

Sul finale lotta al coltello per evitare l’eliminazione ma anche questa settimana il verdetto finale ha portato a una doppia esclusione. Il primo a lasciare la cucina di Masterchef è stato Eros, già finito a rischio in precedenza ed eliminato senza appello dopo aver presentato un controverso “Cuore Nero” con gorgonzola e nero di seppia, una combinazione che non ha convinto per nulla convinto i giudici tra i quali Cannavacciuolo si è dimostrato particolarmente critico.

Piponzio è risultato il peggiore invece nella prova sugli gnocchi al formaggio del pressure test, dove l’insalata liquida dello chef Cannavacciuolo e i piatti dedicati al Parmigiano Reggiano avevano messo in seria difficoltà i concorrenti. Jonny è riuscito a salvarsi sul finale, evitando l’eliminazione per un soffio.

Masterchef 15, testa a testa

La puntata ha confermato che in questa edizione di Masterchef Italia 15 la tecnica da sola non basta: sono soprattutto il gusto e l’approccio agli ingredienti a fare spesso la differenza. Con 16 concorrenti ancora in gara, la competizione si fa sempre più serrata e le gerarchie sempre meno definite.