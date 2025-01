Questa sera, giovedì 9 gennaio 2025, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la nona e la decima puntata di MasterChef Italia 14, il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici.

MasterChef Italia 14, nona e decima puntata 9 gennaio 2025: anticipazioni

Le creazioni di Gualtiero Marchesi saranno protagoniste del primo Skill Test dell’anno. Arriveranno a MasterChef Italia, due dei suoi allievi più premiati e conosciuti: Andrea Berton e Davide Oldani.

Per gli aspiranti chef, la serata inizierà con una Golden Mystery Box che nasconderà strumenti inaspettati che porteranno la Masterclass a lavorare con la precisione più estrema, cimentandosi con le proporzioni.

A seguire, nel corso dell’Invention Test, la protagonista assoluta della prova sarà la “Reazione di Maillard”: la sfida sarà resa ancora più complessa da speciali interrogazioni che verranno organizzate da chef Barbieri per testare conoscenze e cultura generale.

MasterChef Italia 14, concorrenti: chi sono?

Gli aspiranti chef attualmente presenti nella Masterclass sono Alessia Scita, 21 anni, cameriera di Parma, Anna Zhang, 32 anni, consulente di moda di Milano, Claudio Ciraci, 33 anni, titolare di un centro di revisioni di San Michele Salentino (BR), Franco Della Bella, 43 anni, direttore marketing di Milano, Gianni Marino, 30 anni, commesso di Bagheria (PA), Jack Canevali, 26 anni, content creator di Cesano Boscone (MI), Katia Bassolino, 43 anni, impiegata di Mariglianella (NA), Linda Mirabella, 49 anni, barista di Torino, Martina Buriani, 25 anni, capocameriera di Pietrasanta (LU), Mary Cuzzupè, 30 anni, manager delle risorse umane di Villongo (BG), Pino Iacobbe, 61 anni, falegname di Miglianico (CH), Reza Djebbelly, 56 anni, consulente vendite di Roma, Samuele Uva, 19 anni, disoccupato di Desenzano del Garda (BS), Sara Ferretti, 27 anni, modella di Napoli, e Simone Grazioso, 35 anni, imprenditore edile di La Morra (CN).

MasterChef 14, nona e decima puntata 9 gennaio 2025: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 14 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento in tempo reale con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.