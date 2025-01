Questa sera, giovedì 30 gennaio 2025, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la 15esima e la 16esima puntata di MasterChef Italia 14, il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici.

MasterChef Italia 14, 15esima e 16esima puntata 30 gennaio 2025: anticipazioni

Per la prima volta nella storia del cooking show, chef Antonino Cannavacciuolo trasformerà il suo Villa Crespi nel teatro delle sfide tra i 10 aspiranti chef rimasti in gara. Nel ristorante 3 stelle Michelin, immerso nella cornice del Lago d’Orta, vicino Novara, in Piemonte, si terrà, infatti, la Prova in Esterna di questa sera.

Stasera, ci sarà anche una Red Mystery Box che non arriverà, come di consueto, all’inizio della serata bensì nel mezzo e, come sempre, sarà una prova nella quale i giudici non andranno a premiare i piatti migliori ma a individuare i peggiori. Infine, ci saranno ben due Pressure Test: uno sarà dedicato ad uno degli abbinamenti più sorprendenti della cucina; l’altro, invece, sarà ispirato ai cinque sensi.

MasterChef Italia 14, concorrenti: chi sono?

Gli aspiranti chef attualmente presenti nella Masterclass sono Alessia Scita, 21 anni, cameriera di Parma, Anna Zhang, 32 anni, consulente di moda di Milano, Claudio Ciraci, 33 anni, titolare di un centro di revisioni di San Michele Salentino (BR), Franco Della Bella, 43 anni, direttore marketing di Milano, Gianni Marino, 30 anni, commesso di Bagheria (PA), Jack Canevali, 26 anni, content creator di Cesano Boscone (MI), Katia Bassolino, 43 anni, impiegata di Mariglianella (NA), Mary Cuzzupè, 30 anni, manager delle risorse umane di Villongo (BG), Samuele Uva, 19 anni, disoccupato di Desenzano del Garda (BS), e Simone Grazioso, 35 anni, imprenditore edile di La Morra (CN).

MasterChef 14, 15esima e 16esima puntata 30 gennaio 2025: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 14 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

Noi di TvBlog seguiremo le puntate in tempo reale con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.