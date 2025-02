Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la 19esima e la 20esima puntata di MasterChef Italia 14, il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici.

MasterChef Italia 14, 19esima e 20esima puntata 13 febbraio 2025: anticipazioni

Nelle puntate di questa sera, i giudici accoglieranno due grandi nomi della cucina internazionale: per l’Invention Test, i cuochi amatoriali dovranno ispirarsi alla cucina multisensoriale e olistica dello chef danese Rasmus Munk, 2 stelle Michelin al ristorante Alchemist di Copenaghen, inserito all’ottavo posto dei World’s 50 Best Restaurants; nell’ultimo Skill Test di questa stagione, invece, gli aspiranti chef conosceranno Hélène Darroze, una delle chef donne più stellate di sempre: 3 stelle Michelin a The Connaught di Londra, 2 stelle al Marsan di Parigi e 1 stella Michelin a Villa La Coste in Provenza. Lo Skill Test sarà uno scoglio complesso da superare per i concorrenti.

La Mystery Box, invece, punterà a tirar fuori il lato giocoso degli aspiranti chef con un salto indietro nel tempo fino ai ricordi dell’adolescenza. Per l’occasione, infatti, ogni concorrente sarà affiancato dalla propria “versione junior”, un giovanissimo studente o appassionato di food chiamato a dar loro una mano.

MasterChef Italia 14, concorrenti: chi sono?

Gli aspiranti chef attualmente presenti nella Masterclass sono Anna Zhang, 32 anni, consulente di moda di Milano, Claudio Ciraci, 33 anni, titolare di un centro di revisioni di San Michele Salentino (BR), Franco Della Bella, 43 anni, direttore marketing di Milano, Jack Canevali, 26 anni, content creator di Cesano Boscone (MI), Katia Bassolino, 43 anni, impiegata di Mariglianella (NA), Mary Cuzzupè, 30 anni, manager delle risorse umane di Villongo (BG), e Simone Grazioso, 35 anni, imprenditore edile di La Morra (CN).

MasterChef 14, 19esima e 20esima puntata 13 febbraio 2025: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 14 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

Noi di TvBlog seguiremo le puntate in tempo reale con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.