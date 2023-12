MasterChef Italia 13 ha composto la sua MasterClass nel secondo doppio appuntamento andato in onda ieri, giovedì 21 dicembre 2023. Venti nuovi aspiranti chef, un solo vincitore per il quale la strada è ancora lunghissima, visto che la neonata classe ha avuto giusto il tempo di affrontare le prime sfide ufficiali dopo la lunga selezione che ha visto prima i Live Cooking seguito poi dallo Stress Test con il ‘giudice ombra’ Davide Scabin. Proprio il ‘giudice ombra’ è una delle novità di questa tredicesima edizione, insieme alla Golden Pin, una spilletta che sa di medaglia, assegnata al vincitore della Mystery Box e che garantisce l’immunità in una prova a scelta del suo proprietario.

MCI 13, la prima Mystery Box

Al termine della prima Mystery, la vittoria è andata ad Alice, 27 anni, di Lodi, indicata subito come “la concorrente da battere” dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. La sua performance ha convinto i giudici, che hanno ‘rotto il ghiaccio’ con una prova basata non sulla creazione di un piatto ma sulla sua ideazione: per la serie, ogni anno qualcosa di nuovo. I concorrenti si sono trovati a dover disegnare un piatto da realizzare con tre ingredienti obbligatori (melanzana, pomodoro e basilico), ma diverso dal già visto. La Parmigiana viaggiatrice presentata da Alice, che ha rivisitato un classico della cucina italiana con cubi di melanzana caramellizzati su gazpacho con olio al basilico e salsa alla scamorza affumicata, è piaciuta a tutti ed è valsa alla concorrente, come visto, la prima Golden Pin non solo della stagione ma della storia di MasterChef Italia.

Un promo ‘traditore’…

Fatto sta che chi si è trovato a dare un’occhiata ai canali Sky in questo venerdì 22 dicembre, giornata di Campionato prima della pausa natalizia, si è imbattuto negli spot, in alta rotazione, del terzo doppio appuntamento con MasterChef Italia 13, in programma per giovedì 28 dicembre. E gli affezionati del programma, che hanno seguito con attenzione le puntate di ieri, hanno subito notato un dettaglio apparentemente insignificante, piccolo come una ‘golden pin’, ma attaccata a un grembiule diverso da quello di Alice…

Per chi non vuole sapere altro, e non rovinarsi così la sorpresa scoprendo il migliore della prossima Mystery Box, un solo avvertimento: FERMATEVI QUI!

+++++++++ SPOILER +++++++++

+++++CHI NON VUOLE SAPERE ALTRO SI FERMASSE QUI! +++++

++++++ SPOILER ++++++

Il regalo di Natale di Sky…

L’atmosfera natalizia si deve sentire forte in Sky, visto che in fondo hanno voluto farci un piccolo ‘regalo di Natale’, dandoci un assaggio di quello che vedremo nella prossima puntata di MasterChef Italia 13. Si sa che a Natale non solo sono tutti più buoni, ma anche che gli ‘assaggini’ spesso sono abbondanti! E così ecco che una scena di troppo nel promo svela che a conquistare la seconda Golden Pin di MCI 13 sarà Eleonora.

Il percorso verso la vittoria è ancora lungo e non sarà questo ‘assaggino’ a rovinarci il viaggio in questa nuova edizione di MasterChef Italia 13. Può succedere. Magari ci penserà Antonino Cannavacciuolo a sistemare tutto con una delle sue ‘pacche’ di incoraggiamento…

Intanto, Buon Natale!