Questa sera, giovedì 4 gennaio 2024, su Sky Uno, andrà in onda la settima e l’ottava puntata della tredicesima edizione di MasterChef Italia, il cooking show che vede la partecipazione, nel ruolo di giudici, di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

MasterChef Italia 13, settima e ottava puntata 4 gennaio 2024: anticipazioni

Per la prima volta in questa nuova edizione, la Masterclass darà il benvenuto alla Golden Mystery Box, che, al suo interno, conterrà ingredienti rappresentativi di tutte le declinazioni del giallo in cucina: i cuochi amatoriali dovranno “colorare” le proprie ricette per dimostrare ai giudici le loro capacità. La Golden Mystery Box regalerà ai migliori la possibilità di salire direttamente in balconata, risparmiandosi l’ostacolo dell’Invention Test.

Nell’Invention Test, invece, gli aspiranti chef dovranno letteralmente raccontarsi in una personalissima ricetta a base di baccalà e ricordi, per portare sul piatto anche un po’ della loro storia.

A seguire, per i cuochi in gara arriverà il momento di dedicarsi al primo Skill Test di questa stagione. In cucina, direttamente da San Paolo, dove ha sede il suo D.O.M. (due stelle Michelin), arriverà lo chef Alex Atala, che omaggerà l’Amazzonia con un inno ai sapori e ai prodotti della regione del Sudamerica. Chi non riuscirà a comporre la propria palette e a creare le giuste sfumature di colore dovrà abbandonare la gara.

MasterChef Italia 13, concorrenti: chi sono?

I concorrenti della tredicesima edizione sono Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano, Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma, Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia, Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera, Anna, farmacista 62enne del cosentino, Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni, Deborah, 30enne team leader, del reatino, Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze, Filippo, architetto di 25 anni del padovano, Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista, Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti, Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo, Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer, Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni, Nicolò, nato a Napoli e cresciuto a Firenze, 19enne studente di Giurisprudenza a Roma, Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia, Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese, e Valeria, atleta 52enne di Roma.

MasterChef 13, settima e ottava puntata 4 gennaio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire MasterChef Italia 13 a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno+1.

