Quarta doppia puntata per MasterChef Italia 10 in onda questa sera – giovedì 7 gennaio, alle 21.15 su Sky e NOW TV – e nuovo ciclo di sfide per gli ormai 18 aspiranti chef, pronti a essere giudicati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Mystery Box, Invention Test e Skill Test sono le prove cui saranno sottoposti i concorrenti per una nuova eliminazione nel corso delle due puntate trasmesse in serata. Ma vediamo cosa ci attende.

MasterChef Italia 10, anticipazioni settima e ottava puntata

Giovedì gnocchi anche a MasterChef: per la Mystery Box, infatti, i concorrenti devono realizzare una preparazione raffinata a base di una pasta che è invece propria della cucina di casa; i giudici assaggeranno, come sempre, solo i tre piatti che considereranno degni.

Il vincitore della Mystery andrà nella Master Room per il suo vantaggio nell’Invention Test. Conoscerà, infatti, due giovani promesse della cucina italiana under 30 che portano con sè le loro origini, ovvero la 25enne Solaika Marrocco del Primo Restaurant di Lecce e il 27enne Stella Shi, punto di riferimento della cucina cinese a Roma. Presenteranno dei piatti che il vincitore della Mystery assegnerà a ciascun rivale, cercando di mettere i principali avversari in difficoltà.

Il migliore dell’Invention Test avrà un vantaggio nello Skill Test che sarà diviso in tre parti: a ogni step, i migliori avranno la possibilità di salire in balconata, mentre gli altri continueranno fino all’ultimo round che determinerà l’eliminato della settimana.

MasterChef Italia 10, il format

MasterChefItalia è prodotto da EndemolShine Italy per Sky ed è scritto da Paola Papa e da Emiliano Eredia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli, scenografie Francesco Mari, con la regia di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da FrancRoddam in associazione con Ziji Productions, distribuito da Banijay Group.

Come seguirlo in diretta e in live streaming

La decima edizione di MasterChef Italia va in onda ogni giovedì dal 17 dicembre 2020 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) e disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV.

MasterChef Italia 2020, second screen

Tutte le news su MasterChef sono sul sito ufficiale del programma, mentre sui social sono disponibili l’account Twitter, la pagina Facebook, il profilo Instagram e anche uno su TikTok. L’hashtag ufficiale è #MasterChefIt.