MasterChef Italia 10, quinta serata afrodisiaca per giudici e concorrenti

Quinta doppia puntata per MasterChef Italia 10 questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, alle 21.15 su Sky e NOW TV e il tema è ‘piccante’ sotto tutti i punti di vista. Dopo l’inattesa eliminazione di Irish e l’uscita di scena di Sedighe, la MasterClass vede ancora 16 concorrenti in gara pronti a un nuovo ciclo di prove sotto l’occhio attento di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. La prima puntata di questo quinto doppio appuntamento vede, come sempre, l’accoppiata Mystery Box + Invention Test per una doppia sfida dal sapore afrodisiaco; nella seconda, invece, si torna in Esterna e vi va a Valeggio sul Mincio per una sfida ‘romantica’ ma dalle conseguenze molto serie, visto che la Brigata sconfittà andrà al Pressure Test.

E allora vediamo le prove della nona e decima puntata di MasterChef Italia 10.

MasterChef Italia 10, anticipazioni puntata 14 gennaio 2021

Mystery Box a base di ingredienti afrodisiaci, spiegati nel dettaglio dai tre giudici, che vogliono assaggiare piatti capaci di esaltarne le qualità: il migliore tra i tre chiamati all’assaggio vincerà la prova e otterrà un vantaggio nell’Invention Test successivo, a base di cucina calabrese. A raccontarla lo chef Nino Rossi, una stella Michelin con il suo ristorante Qafiz a Santa Cristina d’Aspromonte, vicino Reggio Calabria, che porterà all’assaggio del vincitore tre sue creazioni: al migliore della Mystery il compito di assegnare a ciascun rivale uno dei tre piatti stellati di Rossi.

Il migliore dell’Invention Test sarà capo-Brigata nell’Esterna che apre la seconda puntata: la truppa va a Valeggio sul Mincio, piccolo comune in provincia di Verona che ha già ospitato un’esterna nel 2017 al Parco Giardino Sigurtà e che questa volta fa da cornice a una prova incentrata su un piatto tipico della zona e su una leggenda amorosa. La Brigata perdente va al Pressure Test: il peggiore sarà eliminato.

MasterChef Italia 10, il format

MasterChefItalia è prodotto da EndemolShine Italy per Sky ed è scritto da Paola Papa e da Emiliano Eredia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli, scenografie Francesco Mari, con la regia di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da FrancRoddam in associazione con Ziji Productions, distribuito da Banijay Group.

