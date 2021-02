Ottavo doppio appuntamento per MasterChef Italia 10 questa sera, giovedì 4 febbraio, dalle 21.15 su Sky Uno e Now TV. Per gli 11 concorrenti ancora in gara un set completo di prove da sostenere nelle due puntate in onda, tra Mystery Box, Invention Test, Esterna e Pressure al cospetto dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il tutto con ospiti stellati e sfide sempre più raffinate.

Si parte con una Mystery Box a tema e a trabocchetto: in postazione i concorrenti troveranno due diverse scatole di cui una trasparente, a tema Acqua, che permette di vedere il contenuto sistemata accanto a quella classica, a tema Aria. Il ‘trabochetto’ sta nella scelta: gli aspiranti chef invece dovranno scegliere con quale Mystery affrontare la prova. E la scelta tra il noto e l’ignoto sarà un criterio per i giudici nella selezione dei tre piatti da portare all’assaggio.

Il vincitore della Mystery Box avrà diversi vantaggi nell’Invention Test, che vede la partecipazione dello chef Terry Giacomello, una stella Michelin con il suo ristorante Inkiostro. Anche questa volta il vincitore assaggerà tre suoi piatti di difficoltà crescente e deciderà a chi assegnarli, nel tentativo di mettere in crisi i suoi rivali.

Il vincitore dell’Invention Test sarà il Capitano della sua brigata nella prova in Esterna che si svolge sul Lago d’Iseo. Le due brigate si sfideranno cercando di valorizzare i prodotti tipici del luogo, su tutti la sardina essiccata. A valutare i piatti una giuria composta pescatori locali: chi perde va al Pressure Test e il peggiore sarà eliminato.

MasterChef Italia 10, il format

MasterChefItalia è prodotto da EndemolShine Italy per Sky ed è scritto da Paola Papa e da Emiliano Eredia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli, scenografie Francesco Mari, con la regia di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da FrancRoddam in associazione con Ziji Productions, distribuito da Banijay Group.

Come seguirlo in diretta e in live streaming

La decima edizione di MasterChef Italia va in onda ogni giovedì dal 17 dicembre 2020 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) e disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV.

MasterChef Italia 2020, second screen

