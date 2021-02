Nona puntata per MasterChef Italia 10 questa sera, giovedì 11 febbraio, dalle 21.15 su Sky Uno. Sono rimasti in nove a contendersi il titolo di Miglior MasterChef d’Italia e superato ormai il giro di boa le prove si fanno sempre più complicate. Le fila si assottigliano di puntata in puntata e non mancano le sorprese tra coloro che sono ancora in gara.

La puntata vede la partecipazione di chef Jeremy Chan, una stella Michelin con il suo ristorante Ikoyi a Londra, che torna ospite per il secondo anno consecutivo. E’ lui a inaugurare la puntata con una Mystery Box a base di frutti tropicali: sotto la scatola, infatti, i concorrenti trovano 9 diverse varietà di frutti sconosciuti ai più, ma è chef Chan a portare l’ingrediente essenziale, quello che dovrà essere protagonista del piatto.

Il migliore della Mystery avrà una serie di vantaggi notevolissimi per l’Invention Test, anche questo caratterizzato da Chan e per di più di coppia e a staffetta: una delle prove più temute del talent. I concorrenti dovranno realizzare un piatto ispirato a una creazione di chef Chan e dimostrare così di essere creativi, capaci di collaborare in cucina e di comunicare anche con i peggiori rivali.

La coppia vincitrice sarà capitana di brigata nell’Esterna che vedrà i concorrenti nelle cucine di un vero ristorante e al cospetto di una giuria fatta di critici gastronomici. Perché Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno bisogno di una mano…

La brigata che vincerà eviterà il Pressure Test e l’immancabile eliminazione.

MasterChef Italia 10, il format

MasterChefItalia è prodotto da EndemolShine Italy per Sky ed è scritto da Paola Papa e da Emiliano Eredia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli, scenografie Francesco Mari, con la regia di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da FrancRoddam in associazione con Ziji Productions, distribuito da Banijay Group.

Come seguirlo in diretta e in live streaming

La decima edizione di MasterChef Italia va in onda ogni giovedì dal 17 dicembre 2020 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) e disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV.

MasterChef Italia 2020, second screen

Tutte le news su MasterChef sono sul sito ufficiale del programma, mentre sui social sono disponibili l’account Twitter, la pagina Facebook, il profilo Instagram e anche uno su TikTok. L’hashtag ufficiale è #MasterChefIt.