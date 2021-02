Decima puntata per MasterChef Italia 10 questa sera, giovedì 18 febbraio, alle 21.20 su Sky Uno. Dopo l’eliminazione di Maxwell, sono rimasti in otto ancora in gara a contendersi il titolo di decimo MasterChef d’Italia. Otto concorrenti per l’ultimo Skill Test della stagione e anche una temuta prova di pasticceria, anche se senza Iginio Massari. A tenere alta la bandiera dell’amarissima prova dei dolci c’è il pastry chef Andrea Tortora, tre stelle Michelin, che allieterà i concorrenti nell’Invention Test con una delle sue creazioni.

Ma prima c’è la Mystery Box: questa volta i concorrenti non troveranno nulla sotto la scatola, ma dovranno scegliere una tecnica di cottura per centrare la prova e il tema della settimana, ovvero la Completezza. Il migliore otterrà un vantaggio nell’Invention Test a base di tecniche sopraffine di pasticceria e chi avrà la meglio potrà avvantaggiarsi nello Skill Test. Anche questa volta si tratta di una prova a tre step con un unico filo conduttore: il peggiore dovrà lasciare MasterChef.

MasterChef Italia 10, il format

MasterChefItalia è prodotto da EndemolShine Italy per Sky ed è scritto da Paola Papa e da Emiliano Eredia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli, scenografie Francesco Mari, con la regia di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da FrancRoddam in associazione con Ziji Productions, distribuito da Banijay Group.

La decima edizione di MasterChef Italia va in onda ogni giovedì dal 17 dicembre 2020 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) e disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV.

