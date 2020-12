La decima edizione di MasterChef Italia, il cooking show di Sky Uno, verrà presentata ufficialmente oggi, martedì 15 dicembre 2020, durante la conferenza stampa digitale che noi di TvBlog seguiremo in diretta, riportando tutte le dichiarazioni in tempo reale, a partire dalle ore 11.

Durante la conferenza stampa, ovviamente, interverranno i tre giudici di quest’edizione, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, trio riconfermato per il secondo anno consecutivo.

Bruno Barbieri è il giudice storico, considerando che è presente nel programma fin dalla prima edizione, andata in onda nell’ormai lontano 2011. Per Antonino Cannavacciuolo, reduce dalla messa in onda della seconda edizione di Antonino Chef Academy, invece, si tratterà della sesta edizione di Masterchef Italia consecutiva. Per Giorgio Locatelli, infine, sarà la terza edizione di fila.

La decima edizione di Masterchef Italia andrà in onda, in prima serata, su Sky Uno, a partire da giovedì 17 dicembre 2020.

Il promo di questa edizione del cooking show di Sky, in rotazione nelle ultime settimane, ha voluto rendere omaggio agli italiani che si sono dilettati in cucina, durante i difficili mesi del lockdown primaverile, che ha riguardato l’intera nazione, resosi necessario a causa della pandemia di COVID-19 tuttora in corso.

Com’è capitato a tutti i programmi televisivi, anche MasterChef Italia è andato incontro alle restrizioni causate dalla pandemia: tutte le novità, da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarderà il numero dei concorrenti, le puntate dedicate alle selezioni e le prove in esterna, le scopriremo durante la conferenza stampa odierna.

È notizia già nota che la prima esterna di quest’edizione è stata realizzata nel Villaggio Operaio di Crespi d’Adda e riguarderà il delivery: anche in questo caso, quindi, un occhio attento all’attualità e un omaggio ad un settore fortemente penalizzato dalla pandemia.

Ricordiamo anche che il MasterChef in carica è Antonio Lorenzon, direttore artistico 43enne proveniente da Bassano del Grappa.