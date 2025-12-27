MasterChef, dove finisce il cibo avanzato in trasmissione

Chi non si è mai chiesto che fine faccia tutto il cibo che vediamo nelle puntate di MasterChef Italia. Il programma culinario conta tantissimi telespettatori, edizione dopo edizione, regala momenti esilaranti e sfide “all’ultimo sangue”, ma il vero protagonista è senza ombra di dubbio il cibo, frutta, verdura e qualsiasi genere di pietanza che i concorrenti trasformano in piatti il più delle volte squisiti.

Del resto è un programma che si basa sulla cucina per cui è anche normale che il protagonista sia il cibo, ma che fine fa quando “il sipario si abbassa” e la puntata finisce? Non tutti lo sanno ma ha una destinazione ben precisa che è anche molto ammirevole.

Dove va a finire il cibo che avanza a MasterChef Italia

MasterChef Italia collabora con Last Minute Market, un’impresa sociale nata nel 1998 che è stata pioniera tra le varie associazioni che si occupano di combattere lo spreco alimentare. Argomento di cui oggi si dibatte moltissimo, ma verso cui non sempre si è stati così sensibili. Il progetto, realizzato da Andrea Segrè, nasce dall’intenzione di recuperare cibo in scadenza, dandolo a chi ne ha bisogno ed evitare che finisca nella spazzatura, collaborando con gli enti sul territorio per destinarlo a chi lo necessita.

Ebbene la produzione dello show ha deciso di destinare tutti gli avanzi del programma a Last Minute Market, avviando una collaborazione che dura da 12 anni e cha fatto sì che venissero recuperate ben 51 tonnellate di alimenti, che altrimenti sarebbero andati sprecati. Dunque il cibo che avanza a MasterChef Italia non finisce assolutamente nella spazzatura, ma serve a sfamare chi ne ha bisogno. Una mission importante che conferisce ancora più prestigio a un programma amato moltissimo dal pubblico.

A parlare dell’importante collaborazione tra MasterChef e Last Minute Market è stato Matteo Guidi, socio fondatore e amministratore delegato dell’impresa sociale, in un’intervista ha raccontato come mai queste “due realtà” si sono incontrate: “(…) La produzione voleva gestire il cibo avanzato durante le puntate, per non sprecarlo. Così siamo intervenuti facendo come sempre: da intermediari, individuando organizzazioni sul territorio a cui donare gli alimenti. Nel caso specifico l’Opera Cardinal Ferrari di Milano“. Il cibo che avanza a MasterChef Italia, quindi, viene dato all’Opera Cardinal Ferrari di Milano, che poi lo distribuisce alle persone che più ne necessitano nel capoluogo lombardo.

Last Minute Market non ha collaborazioni con altri programmi televisivi, accadeva nei primi anni di attività, ha spiegato l’ad, ma adesso c’è un rapporto consolidato con MasterChef, cosa di cui vanno molto fieri poiché lo show è molto noto e questo loro rapporto può servire a sensibilizzare quante più persone sugli sprechi alimentari. Con il programma, inoltre, quest’impresa ha dato il via a un preciso protocollo che si chiama “Waste Free”, che serve proprio a normalizzare l’attività di recupero, evitando sprechi.