Masterchef, dichiarazione d’amore a sorpresa: la reazione di Antonino Cannavacciolo

Colpo di scena tra i fornelli di Masterchef. Il talent show culinario è tornato sulla piattaforma Sky e ancora una volta vede la presenza dei tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. I concorrenti di questa edizione hanno iniziato a sfidarsi e a mostrare le proprie abilità culinarie. A catturare l’attenzione, durante la scorsa puntata del talent show, è stata una dichiarazione d’amore arrivata completamente a sorpresa e rivolta proprio a Cannavacciuolo.

Le parole romantiche e la reazione di Cannavacciuolo

La puntata del 1 gennaio è stata focalizzata sulla prova in esterna con il Parmigiano Reggiano, ma anche sul Green con Chiara Pavan e sull’insalata liquida di Cannavacciuolo. I tre giudici hanno infatti riaccolto la chef Pavan per inaugurare le inedite Green Mystery Box, ma danno anche spazio ai 50 casari a Rivalta (Parma) nella terra del formaggio più amato della cucina italiana. Nel corso dell’episodio, altri due aspiranti chef hanno tolto per sempre il grembiule di Masterchef.

Un momento iconico è stato però quello in cui la cuoca amatoriale Dorella – che ha già conquistato tutti per la sua eccentrica personalità – ha rivolto delle parole d’amore allo chef Antonino Cannavacciuolo. “C’è un’aria bella, di quelle persone che si vogliono innamorare. Ti stai innamorando di qualcuno?” – ha esordito il giudice rivolgendosi a Dorella. Lei ha prontamente risposto: “Di lei. Ha degli occhi splendidi“. Lo chef ha quindi chiesto: “Come sono i miei occhi?“. Lei ha continuato: “Ha presente il mare quando si incontra all’orizzonte con il cielo? C’è quel blu intenso“.

“Ti senti bene?” – ha chiesto scherzando Cannavacciuolo – “Tutto apposto? Sei sicura?“. Un video che ha già fatto il giro della rete, anche perché non è la prima volta che lo chef è protagonista di sketch divertenti e all’insegna del romanticismo con i suoi concorrenti.

Chi è Dorella di Masterchef

L’aspirante cuoca è appassionata di cucina, ma anche di musica: questa passione le è stata trasmessa dal padre Luigi che aveva un’azienda di pianoforti artigianali nella quale ha lavorato anche lei dopo i primi anni di studi universitari in Pedagogia. Con la crisi economica, la famiglia ha però chiusa l’azienda e Dorella è andata a lavorare con il marito Gianni, responsabile di zona in una banca internazionale. Per approfondire la sua passione innata per la cucina, ha inoltre frequentato un corso da sommelier. “Voglio cambiare vita, non sopporto più il mio lavoro“, ha detto al momento della sua iscrizione a Masterchef.